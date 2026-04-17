Набсовет ВТБ одобрил размещение облигаций вместо валютных субордов в рамках рублификации

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Набсовет ВТБ принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субордов в рамках проекта рублификации. Он реализуется в соответствии с принятым в декабре законом, который позволяет обменять валютные облигации на рублевые, если этого захочет держатель.

Обмен предусмотрен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами по принципу одна новая облигация за одну старую, сообщил ВТБ.

Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России в соответствии с эмиссионной документацией. Это исключит влияние волатильности курса валют во время сбора заявок.

ВТБ планирует приступить к обмену во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в Банке России.

Банк подчеркивает, что обмен будет добровольным - на усмотрение держателей.

Из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия следует, что обменять на новые бонды можно будет бумаги всех 7 находящихся в обращении валютных субординированных выпусков ВТБ. Обмен будет производиться на бонды трех новых выпусков.

"Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала. Такой механизм "консолидации" призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг, создав на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка", - объяснил через пресс-службу первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ планирует, что облигации серии ЗО-Т1 номиналом $1000 будут обменяны на новый выпуск СУБ-Т1-Р1; облигации серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 тыс. - на новый выпуск СУБ-Т1-Р2; облигации серий СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 тыс. евро - на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.

Итоговые параметры и условия размещения будут раскрываться позднее в соответствии с действующим законодательством.