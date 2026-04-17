Поиск

Набсовет ВТБ одобрил размещение облигаций вместо валютных субордов в рамках рублификации

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Набсовет ВТБ принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субордов в рамках проекта рублификации. Он реализуется в соответствии с принятым в декабре законом, который позволяет обменять валютные облигации на рублевые, если этого захочет держатель.

Обмен предусмотрен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами по принципу одна новая облигация за одну старую, сообщил ВТБ.

Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России в соответствии с эмиссионной документацией. Это исключит влияние волатильности курса валют во время сбора заявок.

ВТБ планирует приступить к обмену во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в Банке России.

Банк подчеркивает, что обмен будет добровольным - на усмотрение держателей.

Из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия следует, что обменять на новые бонды можно будет бумаги всех 7 находящихся в обращении валютных субординированных выпусков ВТБ. Обмен будет производиться на бонды трех новых выпусков.

"Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала. Такой механизм "консолидации" призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг, создав на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка", - объяснил через пресс-службу первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ планирует, что облигации серии ЗО-Т1 номиналом $1000 будут обменяны на новый выпуск СУБ-Т1-Р1; облигации серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 тыс. - на новый выпуск СУБ-Т1-Р2; облигации серий СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 тыс. евро - на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.

Итоговые параметры и условия размещения будут раскрываться позднее в соответствии с действующим законодательством.

ВТБ Дмитрий Пьянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent рухнула на $10,28, до $89,11 за баррель

 Цена нефти Brent рухнула на $10,28, до $89,11 за баррель

Brent подешевела ниже $91 за баррель

Решетников заявил, что резервы в экономике РФ во многом исчерпаны

Brent подешевела до $96,35 за баррель

Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

 Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

 Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

 "Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

Банки РФ в марте увеличили чистую прибыль на 14% по сравнению с февралем

Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

 Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1732 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов