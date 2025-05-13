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ВТБ запускает процесс рублификации 8 выпусков валютных субордов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ВТБ запускает процесс рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, включая выпуск замещающих облигаций, сообщил банк.

Ставка купона по выпускам субордов ВТБ после рублификации будет рассчитываться по формуле КС+5% годовых. При текущем значении ключевой ставки на уровне 21% купонная ставка облигаций составит 26% годовых.

Процедура предусматривает ряд изменений в эмиссионной документации каждого выпуска. Они включают замену валюты номинала облигаций с долларов США/евро на рубль путем единовременной конверсии валютного номинала в рублевый по официальным курсам Банка России, действующим на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию, а также переход на единую для всех выпусков плавающую ставку купона, говорится в сообщении ВТБ.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в эмиссионную документацию требует согласия владельцев облигаций. Для этого будет проведено голосование в рамках общего собрания владельцев бондов. Для принятия решения по каждому выпуску необходимо не менее 75% от числа голосов держателей выпуска. Голосование осуществляется по принципу "одна облигация - один голос".

Банк проведет голосование по всем выпускам синхронно в период с 21 по 30 мая. Для участия в голосовании держателям облигаций необходимо обратиться к своему брокеру/депозитарию.

Решение о рублификации связано с тем, что в 2024 году Банк России внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, предусматривающее существенное лимитирование волатильности базового капитала путем включения в расчет бессрочных субординированных инструментов, поясняет кредитная организация. Для соблюдения лимита регулятор предусмотрел возможность рублификации облигаций с установлением плавающей ставки в пределах КС+ 5 п.п., но сделать это на таких условиях банки могут только до 30 июня текущего года.

Крупнейший валютный суборд ВТБ – это выпуск бессрочных замещающих облигаций на $1,7 млрд, размещенных банком в июне 2024 года в рамках замещения выпуска "вечных" долларовых еврооблигаций.

В течение прошлого года ВТБ неоднократно сообщал, что хотел бы конвертировать номинал находящихся в обращении субординированных выпусков, в первую очередь, выпуска замещающих облигаций, в рубли. Однако позже выяснилось, что этой процедуре препятствует действующее регулирование ЦБ, запрещающее регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15%. При текущей ключевой ставке такое ограничение не позволяло предложить держателям облигаций привлекательную доходность при переходе в рубли.

В конце прошлого года ЦБ предоставил банкам возможность временно размещать субординированные инструменты с плавающей ставкой, предельное значение которой составляет КС плюс 5 процентных пунктов. Мера действует с 1 января 2025 года до 30 июня 2025 года включительно. Это решение регулятора, в том числе, позволило вернуться к обсуждению возможности рублификации валютных субординированных выпусков.

ВТБ
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