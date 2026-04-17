Рынок акций РФ в пятницу растерял недельный прирост из-за упавшей нефти

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу завершил основные торги откатом на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (июньский фьючерс на Brent откатился к $89 за баррель) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Индекс МосБиржи опустился ниже 2725 пунктов, растеряв весь недельный прирост.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2723,94 пункта (-0,6%, днем индекс поднимался в район 2760 пунктов), индекс РТС – 1128,29 пункта (-0,6%). Лидерами снижения выступили акции "Роснефти" (-4,5%), "Татнефти" (-4,4%), АФК "Система" (-2,7%), но подорожали акции МКБ (+4,1%), ПАО "Южуралзолото" (+4%), ЦИАН (+3,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 апреля, составил 76,0535 руб. (-3,26 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,05%, индекс РТС вырос на 1,2% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 0,92 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "НОВАТЭКа" (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,5%), "Газпрома" (-2,5%), "Русала" (-2,4%), "ФосАгро" (-1,8%), "ВК" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Интер РАО" (-0,8%), "Северстали" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,3%), "Полюса" (+1,9%), "Норникеля" (+1,4%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны на Ближнем Востоке: суда вынуждены отказаться от пути через Суэцкий канал, что удлиняет маршрут на 3 недели, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона Антон Берлин. Но из-за роста цен металлов издержки пока не столь ощутимы.

Спрос на цветные металлы, по оценке топ-менеджера, сейчас примерно такой же, как и до обострения ситуации на Ближнем Востоке. "С декабря поднимались цены на ряд металлов. Текущие цены ближе к фундаментально обоснованным стоимостной кривой", - считает вице-президент. По словам Берлина, сейчас примерно 50% продаж "Норникеля" приходятся на Китай, около 15% - на Россию, на американский рынок - порядка 5%. Остальное приходится на Европу, Северную Африку, Ближний Восток и Азию (кроме Китая).

В пятницу Мосбиржа возобновила торги акциями "Т-Технологии" после проведенного сплита в соотношении 1 к 10 (каждая акция в результате дробления превратилась в 10 новых, номинал одной бумаги снизился до 0,36 рубля). В пятницу цена бумаг "Т-Технологий" выросла до 325,94 рубля за штуку (+2%), на предыдущих торгах 10 апреля она была на уровне 3196 рублей.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия. "Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.

Ситуация на юге Ливана осложняется тем, что Израиль вовлечен в конфликт не с ливанской армией, а с ливанским шиитским движением "Хезболла", которое не является стороной, заключившей перемирие.

В пятницу президент США Трамп в соцсети Truth Social выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива, однако отметил, что американская блокада пролива, затрагивающая Иран, продолжится до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован. Президент подчеркнул, что такого соглашения, вероятно, удастся достичь в скором времени, так как "большинство аспектов уже обговорены", при этом соглашение будет предусматривать передачу США обогащенного урана, а выплата денег той или иной стороне не рассматривается.

В ответ иранское агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник в иранском руководстве, что Иран может снова перекрыть движение судов через Ормузский пролив, если США сохранят морскую блокаду.

Трамп ранее предположил, что следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные. "Вероятно, может быть, они пройдут на выходных", - сказал президент США журналистам в Вашингтоне.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, в конце недели индекс МосБиржи с переменным успехом курсировал в области 2700-2760 пунктов.

С одной стороны, были локальные факторы поддержки - инвалюты немного подросли, вышла благоприятная статистика Росстата по инфляции, увеличившая ожидания того, что ЦБ через неделю понизит ключевую ставку на 50 б.п. С другой - цены на нефть сорвались вниз в свете заявлений Трампа о возможной встрече по иранской проблеме уже в эти выходные, а также на фоне объявления МИД Ирана об открытии Ормузского пролива для всех судов. В то же время сохраняется неопределенность с переговорами по Украине, плюс в инфополе продолжает муссироваться тема налога на сверхприбыль для российских компаний, что выступает сдерживающим фактором для покупателей.

В МЭА подсчитали, что на Ближнем Востоке из-за боевых действий повреждено порядка 80 объектов нефтегазовой инфраструктуры, более трети из них пострадали сильно, отметил эксперт. В результате, как заключили в агентстве, на полное восстановление добычи энергоресурсов в регионе может уйти до двух лет. В начале будущей недели Народный банк Китая будет принимать решение по базовой кредитной ставке, на российском рынке отчетность по МСФО раскроет "Промомед". Индекс МосБиржи, вероятнее всего, останется в рамках 2700-2800 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на уходящей неделе в целом оставался в узких диапазонах торгов и реагировал главным образом на отдельные корпоративные истории и валютный фактор. Уверенность продолжали демонстрировать акции ВТБ, которые в ожидании решения по дивидендам за 2025 год (запланировано до конца апреля) достигли пика с июля 2025 года 95,90 руб. и закрыли образовавшийся после прошлогодних выплат "гэп". Акции нефтяных компаний, в то же время, ощущали слабость в условиях снижения нефти, а также возобновления действия антироссийских американский санкций после их послабления в марте.

В фокусе внимания инвесторов на следующей неделе будут монетарные условия, дивидендный сезон, цены на сырьевые товары. Рынок будет ожидать итогов заседания ЦБ РФ 24 апреля - регулятор, скорее всего, пойдет на снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, считает аналитик.

Такой шаг, скорее, будет нейтральным для рынка, но возможное смягчение сигнала на следующие заседания в условиях ослабления инфляционных ожиданий может поддержать настроения в акциях и одновременно ухудшить их в рубле. Участники также будут следить за развитием событий на Ближнем Востоке и ценами на энергоносители, корпоративными факторами и возможными объявлениями о дивидендах. ЕС при этом планирует вернуться к обсуждению 20-го пакета санкций против России, что представляет собой понижательный риск для настроений. У российского рынка в целом по-прежнему нет масштабных "бычьих" драйверов, что обеспечивает его колебания в достаточно узких диапазонах, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что главными новостями пятницы стали договоренность между Израилем и Ливаном о 10-дневном прекращении огня с 17 апреля, а также объявление в связи с этим Ираном о разблокировке на 10 дней Ормузского пролива для гражданских, в том числе, торговых судов. Мировые цены на нефть после новостей о разблокировке Ормузского пролива полетели камнем вниз, цена Brent упала ниже $89 за баррель, пробив все сформировавшиеся локальные уровни поддержки. Ожидания деэскалации иранского конфликта привели к ослаблению доллара и увеличили спрос на драгметаллы как защитные активы. Эти ожидания для нефтяного рынка могут оказаться важнее сложившегося дефицита сырья в Азии, прогноз динамики цены Brent на следующей неделе - $87-97 за баррель, считает аналитик.

На российском рынке продолжили ралли акции МКБ (7,84 рубля) в преддверии назначенного на 25 мая внеочередного собрания акционеров по вопросу реорганизации структуры банка и будущей процедуры выкупа бумаг с премией к рынку (по 10,35 рубля). Акции МКБ все еще остаются недооценёнными по сравнению с объявленной ценой выкупа почти на четверть. Упали акции "Сегежа Групп" после выхода вечером в четверг слабой отчетности эмитента по МСФО за 2025 год, что стало следствием санкций против российской лесной и деревообрабатывающей промышленностей, а также высокой долговой нагрузки, отметила аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Мильчакова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что улучшения рыночного сантимента стоит ждать, скорее, на следующей неделе, учитывая заседание ЦБ РФ и ожидания по дальнейшему смягчению ДКП.

В этой связи тактически наиболее интересными выглядят акции эмитентов, чей бизнес зависит от ставок в экономике и устойчивости тренда на их снижение. В первую очередь это бумаги сталелитейных компаний, котировки которых неоправданно занижены. Поддержку им, кроме дальнейшего снижения ключевой ставки, может оказать и старт активного строительного сезона, считает Локтюхов.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), однако растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,9-2,3%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 1,2-2,2% во главе с Dow).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что при принятии решений относительно денежно-кредитной политики центральный банк должен учитывать низкие реальные процентные ставки и высокие корпоративные прибыли в стране.

В ходе пресс-конференции в Вашингтоне, где он участвует в заседаниях Международного валютного фонда, Уэда отметил, что ускорение инфляции в Японии вызвано шоком со стороны предложения, который сложнее сдерживать средствами ДКП, нежели инфляцию, обусловленную сильным спросом.

Новые заявления Уэды усилили сомнения трейдеров по поводу сроков очередного повышения базовой процентной ставки Банком Японии. Оценка участниками рынка вероятности ее увеличения на апрельском заседании была снижена до 10% после выступления Уэды с уровня порядка 70% в начале месяца.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу нефть ускорила падение на заявлении об открытии Ормузского пролива.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $89,16 за баррель (-10,3% и +4,5% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $83,2 за баррель (-12,1% и +3,7% накануне).

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-10%), ПАО "Сегежа Групп" (-9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-8,8% и -7,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-7,1% и -6,9% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-7,1% и -5,2% "префы"), "Русснефти" (-6,6%), "ИК Русс-Инвест" (-5,5%).

Холдинг Segezha Group, объединяющий лесопромышленные активы АФК "Система", завершил IV квартал 2025 года с отрицательным значением показателя OIBDA в 3,1 млрд рублей против положительного значения в 1,4 млрд рублей в IV квартале 2024 года, следует из отчетности компании по МСФО. Выручка Segezha за IV квартал 2025 года сократилась на 8,6% - до 20,86 млрд рублей.

Чистый убыток компании по итогам IV квартала 2025 года, согласно годовым итогам, составил 68,9 млрд рублей против 7,4 млрд рублей за аналогичный период 2024 года. В целом за 2025 год Segezha получила чистый убыток по МСФО в размере 88,4 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем в 2024 году (22,3 млрд рублей).

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" (-1,2%) по МСФО за 2025 год составил 43 млрд руб. против символической прибыли в 731 тыс. руб. по итогам 2024 года, сообщила компания. Выручка группы снизилась на 2,9%, до 382,1 млрд руб. По РСБУ компания ранее отчиталась за 2025 г. о чистом убытке в 37 млрд руб. (против убытка 3,4 млрд руб. в 2024 г.) и выручке 315,2 млрд руб. (-2,5%)

ПАО "Группа ЛСР" (-0,4%) в январе-марте 2026 года сократило продажи в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Выросли в пятницу акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (+3,9%), ПАО "Россети Юг" (+3,3%), "Соллерса" (+2,8%, до 472 рублей), "Селигдара" (+2,4%).

Совет директоров "Соллерса" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 25,5 руб. на акцию, сообщается в сущфакте компании. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 11 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,19 млрд рублей (из них 9,28 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 7,72 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,44 млрд рублей на акции "Газпрома").