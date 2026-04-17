Рубль в пятницу немного подрос перед выходными днями

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань развернулся вниз и слегка подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного укрепился перед выходными днями и несмотря на обвал нефти. Участники рынка полагают, что падение цен на нефть снижает риски того, что Минфин РФ перейдет от продажи валюты в рамках бюджетного правила к ее покупке.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,111 руб., что на 1,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 18 апреля на 3,26 копейки до 76,0535 руб./$1 и увеличил курс евро на 21,43 копейки до 89,6256 руб./EUR1.

"В течение недели рубль укреплялся. Юань упал на 1,8% до 10,96 руб. – минимума с 5 февраля, вечный фьючерс USDRUBF достиг минимума с мая 2023 года – 74,9 руб./$1. Однако после вербальных интервенций правительства рубль вернулся к отметке 11,1 за юань, отыграв большую часть укрепления. 16 апреля на Биржевом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов допустил досрочное (ранее 1 июля) возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила. По его словам, отложенные мартовские продажи валюты сопоставимы с предполагаемыми покупками в апреле. Однако при сохранении текущих цен на нефть объем отложенных покупок за май - июнь может оказаться существенным, в связи с чем Минфин может быть заинтересован в том, чтобы ограничить дальнейшее накопление отложенных покупок, что может снизить волатильность на валютном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Эталонные марки нефти ушли в крутое пике в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве пятницы рухнула на 10,4% до $89,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 12,26%, до $83,04 за баррель.

Brent в ходе сессии опускалась до $87,71 за баррель, WTI - до $83 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что, учитывая вступление в силу режима прекращения огня в Ливане, на время перемирия с США и Израилем Иран не будет препятствовать проходу судов через Ормузский пролив.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что американская военно-морская блокада пролива "будет оставаться в полной силе" до полного согласования сделки с Ираном, отмечает Bloomberg.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 17 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 4 базисных пункта - до 14,5% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в пятницу на 1 базисный пункт и составила 14,87%, 15,47% и 16,29% годовых.