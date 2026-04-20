Акции ЮГК подорожали на 8,9% на новости об оценке выставляемого на торги пакета

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Акции ЮГК в начале торгов на "Московской бирже" подорожали на 8,9% до 0,804 рубля за штуку на фоне обнародования Росимуществом оценки стоимости выставляемых на торги 67,2% акций ПАО "Южуралзолото".

Оценка 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других юрлиц, входящих в группу ЮГК, активы которой по решению суда в прошлом году перешли в собственность государства, завершена, сообщило Росимущество, выступившее ее заказчиком.

Совокупная рыночная стоимость всех активов оценена в 162,02 млрд рублей, в том числе доля в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" в размере 67,2% - в 140,437 млрд рублей.

Оценка остальных активов выглядит следующим образом: ООО "Управляющая компания ЮГК" (100%) - 9,124 млрд рублей, ООО "Бизнес-Актив" (100%) - 542,403 млн рублей, ООО "Хоум" (100%) - 10,443 млрд рублей, ООО "Арбат-Сити" (80%) - 1 рубль; ООО "Уралтранскомплект" (100%) - 434,067 млн рублей, ООО Агрокомплекс "Экомодуль" (67%) - 529,802 млн рублей, ООО "Сады Предгорья" (67%) - 477,973 млн рублей, ООО "Погрузочно-транспортное управление" (100%) - 18,004 млн рублей, ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод" (1%) - 13,469 млн рублей.

Росимуществом подготовлен соответствующий проект распоряжения правительства РФ, предусматривающий продажу активов группы ЮГК на открытых конкурентных торгах, которые планируется провести уже в начале мая 2026 года, отмечает ведомство.

Торги пройдут в сокращенные сроки, у участников будет пять рабочих дней, чтобы подать заявку на участие в торгах и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд рублей).

Пятничные торги на "Мосбирже" акции ЮГК закончили на отметке 0,7385 рубля, что соответствует рыночной капитализации всей компании в 164,5 млрд рублей, а пакета в 67,2% - около 110,6 млрд рублей.

В июле 2025 года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса.