Поиск

Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount на $110 млрд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры Warner Bros. Discovery (WBD) подавляющим большинством голосов поддержали продажу компании Paramount Skydance Corp. за $110 млрд с учетом долга, пишет Bloomberg.

Paramount и WBD согласовали условия сделки в конце февраля. Совет директоров WBD рекомендовал акционерам её одобрить.

По условиям соглашения, Paramount выплатит WBD неустойку в размере $7 млрд, если сделка будет заблокирована регуляторами. Соглашение также предполагает ежеквартальную надбавку в $0,25 за акцию к предложенной за WBD цене ($31 за акцию) после 30 сентября 2026 года, если сделка не будет закрыта к этому времени. При этом Paramount уже выплатила штраф WBD в $2,8 млрд за расторжение соглашения с Netflix Inc.

WBD владеет, в частности, киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и стриминговым сервисом HBO Max, а также развлекательными, спортивными и новостными каналами, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery.

На прошлой неделе сценаристы, актеры и режиссеры опубликовали открытое письмо, в котором выступили против сделки Paramount с WBD, заявив, что она нанесет ущерб и без того испытывающей трудности голливудской индустрии. Письмо подписали более 4 тыс. человек, среди них - актеры Джейн Фонда, Хоакин Феникс и Брайан Крэнстон.

Акции WBD слабо колеблются на торгах в четверг. Цена бумаг Paramount падает на 4,8%.

Warner Bros Discovery Paramount
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

