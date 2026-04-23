Поиск

Microsoft предложит досрочный выход на пенсию 7% сотрудников в США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский софтверный гигант Microsoft Corp. предложит тысячам своих сотрудников в США добровольно уйти на пенсию до наступления пенсионного возраста, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, предложение досрочно выйти на пенсию в обмен на денежную компенсацию коснется примерно 7% штата компании на территории Соединенных Штатов.

Это первая подобная инициатива в полувековой истории Microsoft, отметил источник.

Новость дополняется

Microsoft
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

 Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против страховой компании "Согласие"

Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount на $110 млрд

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

 Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

Глава "Транснефти" заявил, что для транспортировки казахстанской нефти есть КТК, Балтика и Черное море

Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

 Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

Операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила возобновятся с мая

 Операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила возобновятся с мая

PwC заплатит $166 млн в Гонконге для урегулирования претензий в связи с делом Evergrande

Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1872 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9101 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов