Microsoft предложит досрочный выход на пенсию 7% сотрудников в США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский софтверный гигант Microsoft Corp. предложит тысячам своих сотрудников в США добровольно уйти на пенсию до наступления пенсионного возраста, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, предложение досрочно выйти на пенсию в обмен на денежную компенсацию коснется примерно 7% штата компании на территории Соединенных Штатов.

Это первая подобная инициатива в полувековой истории Microsoft, отметил источник.

