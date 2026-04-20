Путин поручил провести эксперимент по отсрочке взимания НДС при импорте товаров в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента до 30 июня 2027 года по отсрочке уплаты НДС на три месяца при импорте товаров в РФ, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

"Провести до 30 июня 2027 года включительно на территории РФ эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров в РФ", - говорится в указе.

"Отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров в РФ, предоставляется на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления без уплаты процентов за предоставление такой отсрочки", - отмечается в документе.

Участниками эксперимента могут стать компании, которые включены в реестр уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций российской экономики, в отношении которых принято решение о предоставлении такой отсрочки.

В указе отмечается, что последующая реализация товаров, в отношении которых предоставлена отсрочка, допускается либо физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, либо компаниям, которые применяют общий режим налогообложения.

Минфин и ФТС до 30 августа 2027 года должны будут представить доклад об итогах проведения эксперимента.