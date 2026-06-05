Уолл-стрит закрылась преимущественно в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average (DJIA) обновил исторический максимум.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. - до 225 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимум с начала февраля. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 212 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 213 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Производительность труда в стране в первом квартале увеличилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, стоимость рабочей силы - на 1,8%, согласно пересмотренным данным Минтруда. Предварительно сообщалось о росте первого показателя на 0,8%, второго - на 2,3%. Эксперты ждали пересмотра соответственно до 0,5% и 2,5%.

Акции Broadcom упали на 12,6% по итогам торгов, хотя производитель полупроводниковой продукции опубликовал сильную отчетность. Инвесторов разочаровал прогноз компании относительно выручки от ИИ-чипов.

CrowdStrike потеряла 3,8% капитализации. Квартальный отчет ИБ-компании не впечатлил трейдеров, которые ожидали еще более сильных результатов на волне бума инвестиций в ИИ.

Котировки акций Amazon.com Inc. выросли на 1,5% после новостей о планах компании вложить в Европу еще более 10 млрд евро и ее новых разработках в сфере робототехники. Кроме того, облачное подразделение компании (AWS) заключило контракт на $4 млрд с популярным интернет-сервисом Pinterest, бумаги которого подорожали на 4,5%.

Рыночная стоимость представившей целую серию ИИ-проектов Microsoft Corp. повысилась на 0,2%, Apple Inc. - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 3,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Nvidia Corp. - на 1,9%. Tesla уменьшила ее на 1,2%.

Акции Advanced Micro Devices подешевели на 3,6%, Micron Technology - на 7,7%.

Бумаги PVH Corp. рухнули на 20,2%. Поставщик одежды под марками Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen ухудшил годовой прогноз выручки, несмотря на сильный отчет.

Brown-Forman нарастила капитализацию на 2,8%. Производитель виски Jack Daniel's в прошлом финквартале неожиданно увеличил выручку на 2%, при этом чистая прибыль сократилась почти втрое.

Дебютанты Liftoff Mobile, Innio и Quantinuum увеличили рыночную стоимость в первый день торгов после IPO соответственно на 23,7%, 23,3% и 0,6%.

Цена акций JPMorgan Chase & Co. повысилась на 3,3%, Goldman Sachs Group - на 4,9%, Visa Inc. - на 2,5%, Johnson & Johnson - на 4,6%, UnitedHealth Group - на 5,2%.

DJIA вырос на 1,73% - до рекордных 51561,93 пункта.

Значение Standard & Poor 's 500 увеличилось на 0,41% - до 7584,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,09% и закрылся на отметке 26830,96 пункта.