Путин разрешил до 31 мая 2026 года упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские компании и индивидуальные предприниматели смогут до 31 мая 2026 года импортировать товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по упрощенной процедуре - с возможностью подтверждения происхождения товара и проведения его маркировки уже после ввоза в РФ.

Соответствующий указ N261 подписал президент РФ Владимир Путин 20 апреля 2026 года. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации и вставки в силу с момента утверждения.

Аналогичный режим уже вводился в конце прошлого года для товаров, ввозимых автотранспортом из Казахстана и Киргизии указом N778 и действовал с 25 октября по 25 декабря 2025 года. Тогда поводом для введения упрощенной системы стали заторы на пунктах пропуска этих стран с РФ на фоне усиления контроля за импортируемыми товарами (в том числе, для пресечения случаев, когда под видом товаров ЕАЭС ввозилась продукция третьих стран).

Нынешний указ также предполагает, что импортеры смогут осуществлять поставки в РФ "без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и нанесения информации, предусмотренных требованиями права ЕАЭС и законодательства РФ" при выполнении ряда условий. Такой импортер обязан под контролем таможенных органов разместить ввезенный товар на складах временного хранения (СВХ) и обеспечить его маркировку в соответствии с требованиями законодательства РФ, проинформировать Роспотребнадзор о вводе товаров в оборот.

Отмечается, что такой импорт не будет считаться "несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров".

В отличие от 778-го указа апрельский указ не содержит указаний на применение только в отношении продукции, поступающей автотранспортом из Казахстана и Киргизии.

Новый указ будет действовать до конца мая. Как сообщалось, с 1 июня 2026 года в РФ планируется запуск национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая, напротив, призвана ужесточить контроль над поставками из стран ЕАЭС. Согласно новому режиму импортёры должны будут не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике. Кроме того, необходимо внести обеспечительный платеж в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе. Закон был принят в апреле. В нем содержатся ряд исключений (например, обязанность предоставления обеспечительного платежа не распространяется на крупных налогоплательщиков, а подтверждение предстоящей поставки не затрагивает товары для личного пользования, денежные средства, транзитные товары и ряд других). На первом этапе СПОТ коснется товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, затем правительством может распространить ее на воздушный, железнодорожный и морской (речной) транспорт.

Владимир Путин указ ЕАЭС товары импорт
