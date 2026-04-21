Поиск

Набсовет "АЛРОСА" переизбрал Маринычева главой компании на три года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" в понедельник, 20 апреля, избрал гендиректора компании Павла Маринычева на новый трехлетний срок, сообщила "АЛРОСА".

"Избрать Маринычева Павла Алексеевича на должность единоличного исполнительного органа АК "АЛРОСА" с 18 мая 2026 года сроком на три года", - говорится в сообщении.

Действующий контракт с Маринычевым был заключен в мае 2023 года сроком на три года. Он сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года и остается заместителем главы наблюдательного совета.

До назначения Маринычев возглавлял дочернюю компанию "АЛРОСА" - "Алмазы Анабара", а еще раньше занимал должность первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), где более шести лет курировал вопросы геологии и недропользования, промышленности, энергетики, строительства и ЖКХ.

У РФ в лице Росимущества 33,02% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам (районам). Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%, в том числе физлицам принадлежит 7,58%, иностранным юрлицам - 16,6%. Подконтрольная "АЛРОСА" организация контролирует 2,06% акций.

АЛРОСА Павел Маринычев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

