Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Таким образом, общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки.

Следующее заседание министров семи стран намечено на 5 июля.

Лидеры сделки - Саудовская Аравия и Россия - смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тыс. б/с - до 10,353 млн б/с и 9,824 млн б/с соответственно. Ирак имеет право нарастить производство на 26 тыс. б/с, до 4,378 млн б/с, Кувейт - на 16 тыс. б/с, до 2,644 млн б/с, Алжир - на 6 тыс. б/с, до 995 тыс. б/с.

Квота Казахстана выросла на 10 тыс. б/с, до 1,609 млн б/с, Омана - на 5 тыс. б/с, до 831 тыс. б/с. При этом ранее для этих стран действовали компенсационные графики за перепроизводство в предыдущие месяцы. Последние из них были представлены ОПЕК в апреле и действуют до конца июня.

В коммюнике по итогам встречи отмечается, что период компенсаций будет продлен до конца 2026 года.

Страны "семерки" (ранее "восьмерки", но ОАЭ вышли из сделки - ИФ) встречаются ежемесячно, поскольку сейчас меняются только их квоты по добыче. С апреля они решили возобновить ранее приостановленное на первый квартал наращивание квот. Речь идет о возвращении на рынок ранее принятых ограничений в 1,65 млн б/с (1,5 млн б/с без доли ОАЭ) - с учетом решения на июль останется вернуть на рынок около 0,4 млн б/с.

Впрочем, несмотря на наращивание квот, фактический объем добычи стран ОПЕК+ остается ниже плана из-за того, что не все страны могут увеличить добычу. Среди стран "семерки" разрешенного уровня добычи с ноября не достигает Россия. Кроме того, в условиях ближневосточного конфликта Саудовской Аравии, Ираку и Кувейту пришлось значительно снизить добычу: по итогам апреля производство в этих странах было на 8,3 млн б/с ниже разрешенного уровня. При этом по-прежнему существенно превосходит свою квоту Казахстан.