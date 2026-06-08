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Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 4% на фоне сигналов новой эскалации ближневосточного конфликта.

Иран и Израиль обменялись ударами, поставив под угрозу хрупкое перемирие, в то время как продвижения в переговорах Вашингтона и Тегерана не наблюдается.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $97,32 за баррель, что на $4,23 (4,54%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,94 (2,04%), до $93,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,94 (4,35%), до $94,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $2,5 (2,69%), до $90,54 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,6%.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник о нанесении авиационных ударов по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранский телеканал PressTV сообщил, что в ряде городов страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.

В воскресенье Иран провел серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению ЦАХАЛ, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Израиль пообещал дать "надлежащий ответ" на эту атаку. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что ракетная атака стала ответом на удары Израиля по Ирану.

Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки "Хезболла" нанесли удары по южным пригородам Бейрута, сообщило агентство ЭФЭ.

"Эскалация конфликта между Израилем и Ираном в эти выходные показала, насколько хрупким является режим прекращения огня, - отмечает президент Lipow Oil Associates Энди Липоу. - Усиление напряженности создает риск того, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым дольше, чем ожидалось, а также увеличивает вероятность того, что Иран предпримет дополнительные шаги для ограничения судоходства в Красном море".

Brent WTI Иран
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