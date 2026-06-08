"Газпром" восстановил в прибыли 100 млрд руб. невостребованных иностранцами дивидендов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году восстановил в составе нераспределенной прибыли более 100 млрд рублей невостребованных иностранцами дивидендов, сообщается в отчете ПАО.

Последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2022 года (по 51,03 рубля на акцию, всего 1,208 трлн рублей).

Согласно указу президента РФ от 5 марта 2022 г. №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" перечисление дивидендов отдельным категориям иностранных акционеров осуществляется на счета типа "С", режим которых установлен советом директоров Банка России. Выплата дивидендов по акциям, в цепочке учета прав на которые имеются иностранные номинальные держатели, осуществляется в особом, временном порядке, установленном решениями совета директоров ЦБ.

"Восстановлено в 2025 г. в составе нераспределенной прибыли по истечении срока исковой давности 100,367 млрд рублей", - сообщается в отчете.

На начало 2025 года остаток задолженности составлял 108,544 млрд рублей, на конец 2025 года он сократился до 171 млн рублей. Выплачено в 2025 году 11,349 млрд рублей, возвращено 3,344 млрд рублей. Дивиденды могут быть возвращены при выплате физическим лицам по причине неявки акционеров за почтовым переводом, неверно указанных акционерами выплатных реквизитов. Дивиденды, выплаченные номинальным держателям, возвращаются в связи с невозможностью их выплаты депонентам.