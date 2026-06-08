"Газпром" нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, поставки в КНР выросли вопреки сокращению рынка

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, а поставки газа в КНР увеличились вопреки сокращению совокупного импорта газа Китаем, отмечает "Газпром" в годовом отчете.

Китай

"По итогам 2025 года компания стала главным поставщиком газа на самый перспективный газовый рынок в мире - в Китай: по газопроводу "Сила Сибири" поставлено 38,84 млрд куб. м, что на четверть (24,8%) больше, чем годом ранее. Увеличение поставок трубопроводного газа ПАО "Газпром" произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно СПГ, что показывает высокую востребованность российского трубопроводного газа на китайском рынке", - отмечается в документе. Весенний комплекс планово-профилактических работ на объектах МГ "Сила Сибири" в 2025 году впервые проведен без полной остановки поставок газа в Китай со стабильным отбором газа в период проведения работ. В 2024 году по "Силе Сибири" было экспортировано 31,12 млрд куб. м газа, в 2023 - 22,73 млрд куб. м.

Также отмечается, что в июне 2025 года начаты экспортные поставки СУГ производства Амурского ГПЗ (находится в непосредственной близости от границы с КНР - ИФ). В феврале 2026 года губернатор области Василий Орлов отмечал развитие поставок регионом СУГ: "Хороший потенциал также по увеличению мощности в производстве сжиженного газа. Эта продукция очень востребована со стороны Китая. По международному мосту "Благовещенск - Хэйхэ" через Амур мы отправляем до 150 контейнеров с этой продукцией в сутки".

Также "Газпром" напоминает: "Знаковым событием отчетного года стало подписание ПАО "Газпром" и китайской CNPC документов, направленных на дальнейшее расширение стратегического партнерства". Партнеры подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год.

Центральная Азия

Кроме того, отмечается в документе, в 2025 году увеличены поставки российского газа в центральноазиатском направлении: в Казахстан, Узбекистан и Киргизию. "Газпром" нацелен на дальнейшее наращивание экспорта газа в этот регион. По предварительным оценкам, по итогам 2025 года потребление природного газа в странах Центральной Азии составило более 110 млрд куб. м. ПАО "Газпром" развивает сотрудничество с евразийскими партнерами, в частности со странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Поставки ПАО "Газпром" в долгосрочной перспективе будут способствовать динамичному развитию экономик стран Центральной Азии.

В 2025 году по результатам переговоров с казахстанскими партнерами достигнут ряд коммерческих договоренностей по вопросу о дополнительных поставок газа в 2025 и 2026 годах (также на ПМЭФ-2026 стороны подписали соглашение о дополнительных поставках российского газа в Казахстан в 2026 году - ИФ). В октябре 2025 года был подписан меморандум между ПАО "Газпром" и правительством Казахстана о реализации проекта нового магистрального газопровода из РФ в Казахстан.

Выросли поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр" в реверсном режиме. В 2025 году они достигли 6,48 млрд куб. м, что на 14,9% больше, чем в 2024 году (5,64 млрд куб. м); в 2023 году (год начала поставок по этому направлению) было экспортировано 1,28 млрд куб. м. В IV квартале 2025 года поставки газа в Узбекистан обеспечивались на уровне максимальной технической возможности, отмечают российские газовики.