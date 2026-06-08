ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экономический форум в Санкт-Петербурге в этом году проходил бы в юбилейный, тридцатый раз, не вмешайся в стройную хронологию пандемия коронавируса, отменившая ПМЭФ-2020. Возможно, и к лучшему: сейчас главные темы словно бы замерли перед решающими развилками, не слишком продвинувшись по сравнению с прошлым годом.

Экономика все еще в фазе управляемого охлаждения, денежно-кредитная политика все еще достаточно жесткая, а рубль все еще переукреплен. Да, инфляция тормозит, хоть этот процесс и наталкивается на препятствия не совсем экономической природы, бюджет после мрачного начала года вздохнул посвободнее благодаря взлету цен на нефть (но явление это, очевидно временное), на геополитическом треке наметились сдвиги - один визит в Петербург официального американского делегата, пусть и специалиста по изящным искусствам, чего стоит, - но и каких-то прорывов пока нет.

Инвестиции, основа будущего экономического роста, в первом квартале показали драматическое снижение на 14,3%, и словно нарочно выход этой статистики совпал с началом форума. Но самая темная ночь - перед рассветом, и озвученная на форуме задача запуска нового инвестиционного цикла и выхода из охлаждения с 2027 года не выглядит нерешаемой уже хотя бы потому, что от дна легче оттолкнуться даже чисто статистически. Многие развилки так или иначе вскоре будут пройдены, и содержательное наполнение ХХХ форума имеет немалые шансы стать намного более запоминающимся.

Кто сказал "караул"?

А пока главный нерв макроэкономической повестки ПМЭФ - все там же.

"Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста ВВП и некоторые другие вещи, но всё это мы делаем сознательно, для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей. Мы сознательно идём на охлаждение экономики (...), и видим, что наши действия приносят определённый результат. Знаю, здесь многие коллеги мои, в том числе из реального сектора экономики, мы с ними регулярно встречаемся, регулярно все проблемы обсуждаем. Этот клич - для вас (зарубежного гостя форума - ИФ) не очень будет понятно, наверное, российская аудитория поймёт - этот крик Ярославны "караул!", мы понимаем, связанный с ключевой ставкой и прочее, прочее, это осложняет, конечно, инвестиционный процесс. Но, повторяю, и это главное, базовые основы российской экономики сохраняются, и это даёт нам основания полагать, что Россия остаётся привлекательной страной для инвестиций, в том числе не только отечественных, но и иностранных", - обрисовал ситуацию на главной сессии форума президент Владимир Путин.

Вряд ли у главы государства было время на просмотр всех основных панелей, но "караул" весьма точно характеризует настрой многих выступлений.

"Мы говорим о том, что действительно находимся в ситуации, когда говорят иногда о четырех всадниках апокалипсиса в экономике: высокая процентная ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития", - так охарактеризовал текущий момент Герман Греф, выступая на традиционном деловом завтраке Сбера в рамках форума.

Острые, полемические высказывания в принципе свойственны формату завтрака Сбера, и хозяин мероприятия их старается поощрять, но сейчас этого и не требовалось. Если раньше коллективные травмы крупного бизнеса прорабатывал преимущественно владелец "Северстали" Алексей Мордашов, то на завтраке-2026 у него нашелся не один активный единомышленник.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров вслед за "установочным" выступлением вице-премьера Александра Новака задал тему "административного восторга", то есть того бюрократического пресса, под которым вынужден жить бизнес.

"Мы смогли преодолеть последствия санкций только потому, что когда этот процесс начался, строго говоря, без всяких законов, без всяких нормативных активов, бизнесу дали возможность работать самому. Налаживай контакты, налаживай связи, выстраивай новые логистические цепочки... Делай то, что ты считаешь нужным. И вот сегодняшний результат по санкциям - это результат той свободы, которую тогда, заметьте, вынужденно бизнесу дали", - сказал Макаров.

Но крупный бизнес не дал повернуть разговор на проблемы административного и правоохранительного давления. Член бюро правления РСПП Дмитрий Мазепин категорично заявил, что у хедлайнера завтрака "бывали выступления и получше", и вернул дискуссию к проблемам жесткой ДКП.

"Что делает ЦБ, который говорит - мы хотим охладить экономику? Охладили, я даже вчера читал, что уже говорят - переохладили. Отгрузки по железной дороге упали на десятки процентов, а это говорит, что произведено товаров намного меньше, чем в прошлом году. Сегодня стоит вопрос - как предпринимателю или инвестору себя чувствовать, когда он принимает решение - инвестировать, развивать, строить или просто ждать, когда что-то произойдет иначе?", - сказал Мазепин.

Кого что волнует

Курирующий ДКП зампред Центробанка Алексей Заботкин, объясняя - в который раз - политику регулятора, обратился к аудитории с мини-опросом об инфляционных ожиданиях.

"Алексей Борисович, намного важнее вопрос, какая будет процентная ставка... Какая инфляция будет - сильно никого не волнует!", - вернул себе слово Мазепин, выбивая формулировкой вопроса почву из-под ног оппонента, ведь связь ставки и инфляции лежит в основе теории и практики ДКП.

"И это очень печально. Потому что то, какая будет инфляция, от этого сильно зависит не только макроэкономическая стабильность, но и устойчивость развития экономики", - ответил зампред ЦБ.

"При высокой инфляции, на самом деле, бизнесу жить гораздо хуже, чем два года пожить при высокой реальной процентной ставке", - сказал Заботкин. Раньше, когда у России был доступ на мировой финансовый рынок, страна пользовалась результатами ответственной макроэкономической политики в других государствах. "Но сейчас, в условиях текущих обстоятельств, нам необходимо в нашей стране обеспечить такую же степень макроэкономической устойчивости и такую же степень доверия к нашей валюте, которой обладают резервные валюты", - заявил он.

Переохлаждения в экономике нет, уверен Заботкин. "Что можно считать переохлаждением или избыточно жесткой ДКП? Это если экономика, экономическая активность в целом по стране падает ниже своего потенциального уровня. А как мы это увидим? То, что в экономике появляются свободные незадействованные рабочие руки", - сказал зампред ЦБ. А безработица по-прежнему на историческом минимуме, и пока она на этой точке, "говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно", хотя ситуация и различается по секторам.

Один из секторов, который текущие макроэкономические условия переживает особенно тяжело - металлургия. Ее представителя Мордашова статистика рынка труда не убеждает.

"Возможно, мы уже переохладились... У нас отрицательный кэш, то есть мы тратим на инвестиции больше, чем зарабатываем. Мы на будущий год будем сокращать инвестиционную программу, уверен, что практически все в этом зале скажут о том, что они всерьез пересматривают инвестпрограммы. Вот это и есть то переохлаждение, как это я понимаю", - сказал он.

"У нас очень укрепился рубль за последнее время... Мы сегодня видим очень серьезное влияние валютных операций Минфина, ЦБ на валютном рынке. Мы все знаем, что валютный рынок очень сильно сократился в объеме. Если раньше практически все, что мы зарабатывали на экспорте, шло на валютный рынок, сегодня в условиях санкций мы вынуждены очень много использовать "зачетных схем", скажем так. Может быть, чтобы избежать таких резких колебаний, а сегодня мы видим существенные колебания, может, нам посмотреть на возможность накопления ФНБ в рублях? И избежать этих колебаний? Накапливать ФНБ в рублях, чтобы избежать тех самых колебаний валютного рынка при изменении политики ЦБ/Минфина по покупке, зеркалированию (в рамках бюджетного правила - ИФ) валюты", - предложил Мордашов (и получил чуть позже предсказуемую отповедь от хранителя ФНБ Антона Силуанова).

Жесткая ДКП достойна упоминания в учебниках по аналогии с периодом высоких ставок в США в конце 1970-х - начале 1980-х годов под названием "капкан Заботкина", уверен еще один спикер завтрака Сбера, предприниматель Роман Троценко.

"Двигатель (экономики - ИФ) заглох. Когда на форуме разговариваешь и спрашиваешь - когда произошел этот переход? У всех ощущение, что это, наверное, произошло примерно в октябре, ноябре прошлого года, когда все принимали решение по сокращению инвестиционных планов. А те инвестиции, которые есть, - это инвестиции, которые невозможно не закончить. Просто уже начатые проекты завершаются", - сказал Троценко. По его словам, планы бизнеса нарушило "неожиданное повышение реальной ставки".

"С рынка капитала все деньги ушли в депозит. По сути, депозиты - это госбанки. То есть частному бизнесу приходится конкурировать с государством за капитал, и любое здравое размышление инвестора - это положить деньги на депозит", - отметил он. Наряду с крепким курсом рубля это приводит к тому, что у крупного бизнеса "нет возможности на сегодняшний день инвестировать, решать вопрос повышения производительности труда, который в современном мире решается не выдачей грамот о повышении производительности труда, а решается инвестициями - в оборудование, в технологии и т.д.".

Он напомнил о "шоке Волкера" (по имени главы ФРС, проводившего жесткую ДКП для торможения инфляции, что привело к затяжной рецессии) в американской экономике.

"Это был большой эксперимент, больше его после этого никто не повторял, кроме нас. Поэтому, думаю, что в конечном счёте мы будем в учебниках читать, кроме "шока Волкера" ещё о "капкане Заботкина", в который Россия по ошибке попала, и привело это к таким же последствиям на такое же время", - сказал Троценко.

"Общение с бизнесом у нас происходит на регулярной основе в самых разных форматах, не только на завтраке Сбера. И кто из них и что в наш адрес думает и готов сказать, для нас не является сюрпризом", - прокомментировал позже свое потенциальное попадание в учебники Заботкин.

"Эту формулировку (капкан - ИФ) мы, наверное, услышали первый раз, но это не сильно выбивается из предыдущего взаимодействия с бизнесом", - констатировал он.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ по традиции выступал в энергетической панели, которая проходила без участия ЦБ, но в дискуссии о ДКП и курсообразовании тоже участвовал.

Механизм формирования курса рубля он назвал "необъяснимым". По словам Сечина, действующие принципы курсообразования снижают доходы экспортеров и российского бюджета. Глава "Роснефти" привел расчеты Российской академии наук, согласно которым потери федерального бюджета от укрепления рубля за 2025 г составили более 2 трлн руб. А текущий уровень процентных ставок "приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость (нефтяных компаний - ИФ)", - сказал Сечин. Он выразил надежду на "разумные решения по этим вопросам".

Один из ответственных за эти решения, глава Минфина Антон Силуанов, признал, что текущий курс рубля не вполне комфортен для экспортеров. "Рубль нужен такой, чтобы он учитывал интересы нашего населения, имею в виду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, а с другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный, чтобы не было такого, что из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других. А бюджет получит свои налоги", - заявил министр.

По мнению Мордашова, с учетом текущей инфляции доллар сегодня должен стоить где-то 89-90 руб. Страшно далек реальный курс от этой отметки: ПМЭФ национальная валюта закончила на уровне 73,46 руб./$1. Год назад в дни форума за доллар давали на 5 руб. больше.

Вот НДС, а вот порог

Курс рубля и процентные ставки - темы универсальные, но все же сильнее всего заботят именно титанов корпоративного сектора. Но были на форуме и более демократичные темы.

Суровое решение о поэтапном снижении планки годовой выручки, при которой бизнес переходит с упрощенной системы налогообложения на НДС, под огонь критики попало давно: многие считали и шаг с 60 до 20 млн ошибкой, а впереди были еще шаги до 15 и до 10 млн. Сделанного не вернешь, сразу дал понять Силуанов, отстаивая на макроэкономической панели уже реализованные изменения.

"Мы видим, что НДС сейчас идёт выше плана, чем мы планировали. Это о чём говорит? Говорит о том, что, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют", - сказал Силуанов. Аудитории министра эти показатели стали известны вечером следующего дня: бюджет в январе-мае исполнен с дефицитом в 6 трлн рублей (2,6% ВВП), но НДС действительно обнадеживает, прибавляя почти 22%.

Однако дальнейшая экспансия НДС на территорию малого и даже микробизнеса в тяжелых экономических условиях создавала не соответствующие масштабу потенциальных допдоходов бюджета риски, предупреждали бизнес-объединения. Их голос по мере приближения ПМЭФ креп, что формировало некоторые ожидания от форума в этой части. Косвенным подтверждением прозвучали и комментарии главы ФНС Даниила Егорова. По мере снижения планки выручки налоговая служба фиксирует рост числа индивидуальных предпринимателей и снижение количества компаний малого бизнеса, заявил он. Это, по словам Егорова, требует "очень серьезного понимания, наблюдения и корректировки политики в случае необходимости, если такая тенденция будет продолжаться".

И на пленарном заседании ПМЭФ корректировка была озвучена.

"Обращаю внимание вот на какую тему, которая тоже была в центре дискуссии и находится, знаю: с текущего года понижен порог выручки для применения УСН. Сейчас он составляет 20 млн рублей, в следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, ещё через год - 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки", - сказал президент Владимир Путин, вызвав аплодисменты (что говорит о том, как внимательно участники пленарки следят за актуальной повесткой, даже если напрямую она их не касается: вряд ли в зале многие в деталях знали, что такое УСН).

Порог Путин предложил зафиксировать на текущем уровне: чем дальше, тем лучше. Минимум на три года, допустил Силуанов.

Молчуны - золото

Еще одна тема, касающаяся миллионов, родилась, строго говоря, не на форуме: глава ВЭБа Игорь Шувалов успел выпустить ее на информационную свободу прямо перед отбытием в Петербург. Выступая в Совете Федерации, он рассказал, что правительство и ВЭБ разрабатывают законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет в котором принадлежал бы государственным организациям. "Пока мы обсуждаем ВЭБ и ВТБ. И как раз в этот период должна будет решиться судьба застрахованных лиц, которых мы называем "молчунами"", - сказал Шувалов. "Когда будет принят соответствующий федеральный закон, у группы развития ВЭБ.РФ появится доступ к дополнительной финансовой возможности для того, чтобы оперировать в том числе долгосрочными сбережениями граждан, накоплениями на пенсию", - заявил он.

Уже на форуме глава ВТБ (в составе группы банка есть НПФ с активами на 1,3 трлн руб.) Андрей Костин подтвердил журналистам факт обсуждений, которые, судя по его словам, в непубличном режиме ведутся довольно долго.

"Мы, действительно, хотели бы объединить, потому что у ВЭБа есть одна проблема: у него нет сети для такой работы, но есть пенсионеры. Поэтому мы обсуждаем эту тему, хотели бы в целом работать вместе. Процесс идет, но там требуется определённое согласование. Давайте раньше времени не заходить, потому что решение еще не принято. Там претенденты разные есть. Мы с Шуваловым давно договорились, что мы идем вместе. Но будут ли еще какие-то конкуренты (участвовать в объединении - ИФ), пока точка не поставлена. Мы вот договорились, что нам вдвоем комфортно объединиться и идти вместе, но дальше будем смотреть. Вопрос точно не решенный", - заявил Костин.

ВЭБ управляет средствами свыше 36 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых "молчунов", которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. Совокупный объем активов в расширенном портфеле ВЭБа по итогам первого квартала - 2,9 трлн руб.

Пенсионные деньги "молчунов" могли бы работать как долгосрочные сбережения, пояснил идею Силуанов.

"Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и "молчунов", могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан", - сказал он. Сейчас некоторые "молчуны" даже не знают, что у них есть деньги, которые ранее были зачислены как пенсионные накопления и которые сегодня управляются ВЭБом, констатировал Силуанов. "А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами", - сказал глава Минфина.

Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений, продвигаемую Минфином, - сдвиг тектонического характера, а такие решения, даже при солидной административной поддержке, не принимаются и не реализуются быстро, а реализовавшись, имеют обширные последствия. Значит, через год, на тридцатом по счету санкт-петербургском форуме, участникам точно будет что обсудить помимо жесткой (или мягкой) денежно-кредитной политики или переукрепленного (или ослабленного) рубля.