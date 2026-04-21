Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

Весь квартальный экспорт пришелся на февраль, в январе и марте не было закупок

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Поставки мороженого в Китай, с которым в свое время связывали большие надежды на увеличение экспорта российской молочной продукции на этот рынок, продолжают падать. Причем в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они рухнули в 27 раз. Это следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В январе-марте Китай импортировал из РФ мороженого на $48 тыс. против $1,3 млн годом ранее. Причем весь квартальный экспорт пришелся на февраль, в январе и марте закупок не было.

Наиболее крупными поставщиками мороженого в Китай по итогам первого квартала были Франция (на $16,3 млн), Южная Корея (на $2,5 млн), Новая Зеландия (на $2,4 млн).

В 2025 году Китай сократил закупки российского мороженого на 15% до $2,3 млн с $2,7 млн в 2024 году. Результативными были 10 месяцев, в сентябре и декабре закупок не было.

В то же время в целом экспорт мороженого из РФ растет. По данным федерального центра "Агроэкспорт", всего в 2025 году его было отгружено на $76 млн, что на 31% больше, чем в 2024 году (на $58,1 млн). В натуральном выражении поставки выросли на 13,8% до 17,3 тыс. тонн с 15,2 тыс. тонн. Наибольший объем экспорта за последние годы пришелся на 2021 год – 33,1 тыс. тонн на $85,4 млн тонн.

Как прогнозирует центр, к 2030 году экспорт мороженого может превысить $100 млн.