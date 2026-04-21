Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями о поставках нефтепродуктов в рамках мер по стабилизации и развития внутреннего рынка РФ, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства отмечают, что предварять подписание таких соглашений должно постановление правительства.

Соглашения предполагают, что Минэнерго сможет рекомендовать компаниям плановые объемы производства и отгрузок на внутренний рынок, объемы продаж на бирже и экспорта бензина и дизтоплива класса 5.

В свою очередь компании обязуются исполнять эти рекомендации с учетом "наличия производственных и логистических возможностей" и соответствующего спроса на внутреннем рынке.

Компании должны будут отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок по всем каналам реализации.

При этом нефтяники должны будут обеспечить изменение розничных цен в текущем году на бензин и дизель в рамках инфляции (по Росстату), с учетом изменения фискальной нагрузки в части ставки НДС и акцизов. Отдельным пунктом обозначается условие обеспечения безубыточной реализации нефтепродуктов в регионах Дальнего Востока.

В рамках соглашения нефтекомпании будут иметь право обсуждать с Минэнерго изменения рекомендаций по плановым объемам производства и реализации топлива "в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы".

Мониторингом исполнения рекомендаций будут заниматься Минэнерго и ФАС. Подписанные соглашение будут действовать до конца 2026 года.

На топливном рынке и ранее существовала практика ежемесячной рассылки от Минэнерго рекомендаций нефтяникам по поставкам топлива на внутренний рынок. Компании учитывали их, действуя в рамках своих бизнес-планов. Теперь рекомендация Минэнерго приобретает бОльшую силу, говорят собеседники агентства.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Минэнерго прорабатывает возможность заключения соглашений с нефтяными компаниями об увеличении поставок топлива на внутренний рынок в соответствии с его потребностями.

Как сообщалось, с конца февраля в России росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения Петербургская биржа ввела жесткое ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов (0,01%). При этом внутри страны с апреля традиционно начался сезонный спрос на нефтепродукты. Между тем нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России сталкиваются с атаками беспилотников и вынужденными внеплановыми ремонтами, а в весенние месяцы стартуют также плановые ремонты НПЗ.

В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

Также в числе мер для внутреннего рынка обсуждается продление моратория на обнуление топливного демпфера.