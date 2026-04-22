Соглашения о поставках нефтепродуктов на внутренний рынок России скоро будут подписаны

Сейчас Минэнерго прорабатывает с нефтяниками типовой договор

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Соглашения с нефтяными компаниями по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок будут подписаны в ближайшее время, сейчас Минэнерго прорабатывает типовой договор, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Отвечая на вопрос, когда будут подписаны эти соглашения, он сказал: "В ближайшее время. Сейчас проект соглашения прорабатывается Минэнерго с нефтяными компаниями. Это будет типовой договор, типовое соглашение".

21 апреля источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что Минэнерго подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями о поставках нефтепродуктов в рамках мер по стабилизации и развития внутреннего рынка. Предварять подписание таких соглашений должно постановление правительства.

Соглашения предполагают, что Минэнерго сможет рекомендовать компаниям плановые объемы производства и отгрузок на внутренний рынок, объемы продаж на бирже и экспорта бензина и дизтоплива класса 5. В свою очередь компании обязуются исполнять эти рекомендации с учетом "наличия производственных и логистических возможностей" и соответствующего спроса на внутреннем рынке. Компании должны будут отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок по всем каналам реализации. Также в рамках соглашения нефтекомпании будут иметь право обсуждать с Минэнерго изменения рекомендаций по плановым объемам производства и реализации топлива "в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы".

Мониторингом исполнения рекомендаций будут заниматься Минэнерго и ФАС. Подписанные соглашение будут действовать до конца 2026 года.

С конца февраля в России росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения "Петербургская биржа" ввела жесткое ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов (0,01%). При этом внутри страны с апреля традиционно начался сезонный спрос на нефтепродукты. Нефтеперерабатывающие заводы России сталкиваются с вынужденными внеплановыми ремонтами, а в весенние месяцы стартуют также плановые ремонты НПЗ.

В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

Также в числе мер для внутреннего рынка обсуждается продление моратория на обнуление топливного демпфера.

Александр Новак Минэнерго Петербургская биржа ФАС
