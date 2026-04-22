Ford отзовет около 140 тысяч машин в США из-за неисправной проводки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает в США около 140 тысяч пикапов Ford Ranger из-за проблем с проводкой, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения NHTSA.

Провода в солнечном козырьке или в обшивке потолка салона могут повредиться, что может вызвать короткое замыкание и пожар,.

Дилеры проверят проводку в этих местах и заменят при необходимости.

С начала 2026 года капитализация Ford снизилась на 2,6%, до $51 млрд.

NHTSA Ford США
