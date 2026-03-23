Hyundai отзывает более 69 тыс. автомобилей в США и Канаде после гибели ребенка

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает 69 060 трехрядных SUV (sport utility vehicle - спортивно-утилитарный автомобиль) в США и Канаде из-за дефекта системы, которая должна блокировать складывание сидений второго и третьего рядов при контакте с человеком или предметом.

Компания направила заявление об отзыве автомобилей модели Palisade серий Limited и Calligraphy выпуска 2026 года в Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) и распорядилась о приостановке их продаж в США после получения сообщений о случаях защемления пассажиров на оснащенных электроприводом задних сидениях, один из которых привел к гибели маленького ребенка, пишет The Wall Street Journal.

Согласно полицейскому отчету, с которым ознакомилось издание, несчастный случай с фатальным исходом произошел в штате Огайо 7 марта. Полиция отреагировала на сообщение о том, что автоматическое сидение автомобиля Palisade 2026 года выпуска придавило ребенка, что привело к остановке его дыхания.

Всего за период с середины августа прошлого года до 9 марта компания получила 17 жалоб, связанных с сидениями Palisade. Четыре пассажира получили незначительные травмы.

Hyundai сообщила, что к концу марта проведет обновление программного обеспечения с целью улучшения реакции системы сидений на контакт с препятствиями и внедрит дополнительные меры для повышения ее безопасности.

