Ford отзовет 1,74 млн машин в США из-за проблем с камерами заднего вида

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает около 1,74 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Дефект камеры может привести к тому, что изображение не будет отображаться, и водитель не сможет увидеть обстановку позади автомобиля. Поломку выявили в некоторых моделях Ford Bronco и Ford Edge.

Также будут отозваны Ford Escape и Lincoln Corsair, поскольку изображение на центральном дисплее может переворачиваться, что приводит к некорректному отображению изображения с камеры заднего вида при включении задней передачи.