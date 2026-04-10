Hyundai отзывает более 294 тыс. автомобилей в США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает почти 294,13 тыс. автомобилей в США из-за дефекта, который может привести к отсоединению креплений ремней безопасности, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Кампания затрагивает Hyundai Ioniq 6 и Genesis G90, а также Hyundai Santa Fe с двигателем внутреннего сгорания и в гибридном варианте.

Дилеры проведут проверку и при необходимости заменят крепления ремней безопасности.

Кроме того, американская Lucid отзовет 3,63 тыс. электромобилей, поскольку из-за дефекта сборки может произойти отсоединение полуоси от привода, что повышает риск аварии, сообщает NHTSA.