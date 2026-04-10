Поиск

Hyundai отзывает более 294 тыс. автомобилей в США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает почти 294,13 тыс. автомобилей в США из-за дефекта, который может привести к отсоединению креплений ремней безопасности, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Кампания затрагивает Hyundai Ioniq 6 и Genesis G90, а также Hyundai Santa Fe с двигателем внутреннего сгорания и в гибридном варианте.

Дилеры проведут проверку и при необходимости заменят крепления ремней безопасности.

Кроме того, американская Lucid отзовет 3,63 тыс. электромобилей, поскольку из-за дефекта сборки может произойти отсоединение полуоси от привода, что повышает риск аварии, сообщает NHTSA.

Hyundai Lucid США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

 Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

 Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

У кого в Иране власть?

 У кого в Иране власть?

Лунный корабль Orion пролетел уже более половины пути до Земли

Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

 Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах

 Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах

Иран опровергает прибытие своей делегации в Пакистан для переговоров с США

 Иран опровергает прибытие своей делегации в Пакистан для переговоров с США

Советник верховного лидера Ирана скончался от ран, полученных в ходе ударов по Тегерану

 Советник верховного лидера Ирана скончался от ран, полученных в ходе ударов по Тегерану

Трамп потребовал от НАТО обязательств по обеспечению безопасности Ормуза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8966 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1544 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов