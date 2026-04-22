ВТБ готовится к продаже девелопера "Галс" и медного проекта в Армении

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ находится в процессе завершения сделки по продаже компании "Галс-Девелопмент" и медного месторождения в Армении. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами.

Он напомнил, что ВТБ постепенно выходит из непрофильных активов, готовясь к ужесточению регулирования ЦБ с 1 апреля 2027 года.

"В течение нескольких лет под эти непрофильные активы будут повышены требования по капиталу, и это станет слишком большим обременением", - отметил глава банка.

"Сейчас мы продали несколько гостиниц. Мы сейчас в процессе завершения продажи нашей девелоперской компании "Галс", ведем переговоры по продаже (доли в) "Пулково", зернового хозяйства. Давно еще досталось нам за долги предприятие по производству меди в Армении, мы тоже сейчас на завершающей стадии", - добавил Костин.