ВТБ планирует завершить продажу "Галс-Девелопмент" после майских праздников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ надеется закрыть сделку по продаже компании "Галс-Девелопмент" после майских праздников, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Банк постепенно выходит из непрофильных активов, готовясь к ужесточению регулирования ЦБ с 1 апреля 2027 года.

"После вторых майских праздников надеемся завершить продажу девелоперских активов группы ВТБ - компании "Галс-Девелопмент". Эта продажа также не будет оказывать значимого влияния на P&L (результаты группы - ИФ). Контрагента и сумму мы не можем назвать. Но это очень большой актив, гораздо больше, чем "Весна" (торговый центр "Весна" на Новом Арбате, который ВТБ продал в апреле - ИФ). Соответственно, это огромный шаг в освобождении от иммобилизованных активов в преддверии вступления в силу нового регулирования, основная часть вступит в действие с 1 апреля 2027 года", - заявил Пьянов.

Он уточнил, что "Галс" продолжит работать как системный инновационный девелопер, компания выполнит все обязательства и достроит все проекты. Для других девелоперов на рынке, в том числе "Донстроя", ВТБ остается финансовым партнером.

В планах банка также продать несколько гостиничных комплексов.

ВТБ Весна Дмитрий Пьянов Галс-Девелопмент
