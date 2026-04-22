"Интерфакс" и "Норникель" подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационно-аналитического обеспечения корпоративной безопасности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и "Норникель" подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационно-аналитического обеспечения корпоративной безопасности.

Церемония подписания документа состоялась на ежегодной конференции "СПАРК 2026: Практика трансформации корпоративных процессов по управлению рисками" 22 апреля в Москве.

"Интерфакс" и "Норникель" договорились продвигать кросс-отраслевые проекты и инициативы, призванные активизировать обмен практическим опытом в сфере защиты бизнеса, популяризировать лучшие практики, сформировать общее видение будущего функции корпоративной безопасности.

Стороны намерены привлекать к этой работе профильных специалистов ведущих предприятий, экспертов и представителей аналитических центров, проводить регулярные встречи для обсуждения новых подходов к развитию корпоративной защиты, создавать рабочие группы для тестирования идей в сфере информационно-аналитического обеспечения безопасности промышленных активов и инфраструктуры.

На первой рабочей встрече, организованной в рамках подготовки к подписанию соглашения, было представлено проведенное экспертами "Норникеля" межотраслевое исследование о состоянии и перспективах развития корпоративной защиты, призванное обобщить стоящие перед отраслью вызовы.

В ходе встреч с профессиональным сообществом планируется также обсудить целесообразность формирования постоянно действующего Центра экспертизы корпоративной безопасности (ЦЭКБ) - профессиональной площадки для руководителей и экспертов в сфере корпоративной безопасности, IT и управления рисками.

Как отметил старший вице-президент - руководитель блока корпоративной защиты "Норникеля" Сергей Герасимов, "Норникель" - многолетний партнер "Интерфакса" в информационно-аналитической сфере. "Укрепляя наши связи, мы исходим из следующих факторов: наличия общегосударственных вызовов макроэкономического характера; появления принципиально новых угроз и производных от них экономических и репутационных рисков для отечественного бизнеса; а также прогрессивного развития информационных технологий в сфере безопасности, включая искусственный интеллект", - сказал он.

"Сегодня, когда потенциал новых технологий радикально трансформирует многие корпоративные процессы, изучение передовых практик и тестирование новых идей приобретают особое значение", - подчеркнул Герасимов.

"Соглашение с "Норникелем", который известен своими передовыми корпоративными практиками, мы рассматриваем как практический инструмент для реализации кросс-отраслевого подхода при решении задач в сфере экономической безопасности", - заявил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

"Современные технологии и подходы дают возможность по-новому взглянуть на традиционные корпоративные процессы, в том числе в сфере безопасности бизнеса, вырабатывать инновационные решения для повышения эффективности этих процессов. Мы видим запрос отрасли, в том числе на более эффективные, комплексные информационно-аналитические сервисы. "Интерфакс", развивая свои системы для управления экономическими, кредитными, комплаенс-рисками, намерен ориентироваться на эти формирующиеся потребности", - сказал он.