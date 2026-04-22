"Интерфакс" и "Норникель" подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационно-аналитического обеспечения корпоративной безопасности
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и "Норникель" подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационно-аналитического обеспечения корпоративной безопасности.
Церемония подписания документа состоялась на ежегодной конференции "СПАРК 2026: Практика трансформации корпоративных процессов по управлению рисками" 22 апреля в Москве.
"Интерфакс" и "Норникель" договорились продвигать кросс-отраслевые проекты и инициативы, призванные активизировать обмен практическим опытом в сфере защиты бизнеса, популяризировать лучшие практики, сформировать общее видение будущего функции корпоративной безопасности.
Стороны намерены привлекать к этой работе профильных специалистов ведущих предприятий, экспертов и представителей аналитических центров, проводить регулярные встречи для обсуждения новых подходов к развитию корпоративной защиты, создавать рабочие группы для тестирования идей в сфере информационно-аналитического обеспечения безопасности промышленных активов и инфраструктуры.
На первой рабочей встрече, организованной в рамках подготовки к подписанию соглашения, было представлено проведенное экспертами "Норникеля" межотраслевое исследование о состоянии и перспективах развития корпоративной защиты, призванное обобщить стоящие перед отраслью вызовы.
В ходе встреч с профессиональным сообществом планируется также обсудить целесообразность формирования постоянно действующего Центра экспертизы корпоративной безопасности (ЦЭКБ) - профессиональной площадки для руководителей и экспертов в сфере корпоративной безопасности, IT и управления рисками.
Как отметил старший вице-президент - руководитель блока корпоративной защиты "Норникеля" Сергей Герасимов, "Норникель" - многолетний партнер "Интерфакса" в информационно-аналитической сфере. "Укрепляя наши связи, мы исходим из следующих факторов: наличия общегосударственных вызовов макроэкономического характера; появления принципиально новых угроз и производных от них экономических и репутационных рисков для отечественного бизнеса; а также прогрессивного развития информационных технологий в сфере безопасности, включая искусственный интеллект", - сказал он.
"Сегодня, когда потенциал новых технологий радикально трансформирует многие корпоративные процессы, изучение передовых практик и тестирование новых идей приобретают особое значение", - подчеркнул Герасимов.
"Соглашение с "Норникелем", который известен своими передовыми корпоративными практиками, мы рассматриваем как практический инструмент для реализации кросс-отраслевого подхода при решении задач в сфере экономической безопасности", - заявил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.
"Современные технологии и подходы дают возможность по-новому взглянуть на традиционные корпоративные процессы, в том числе в сфере безопасности бизнеса, вырабатывать инновационные решения для повышения эффективности этих процессов. Мы видим запрос отрасли, в том числе на более эффективные, комплексные информационно-аналитические сервисы. "Интерфакс", развивая свои системы для управления экономическими, кредитными, комплаенс-рисками, намерен ориентироваться на эти формирующиеся потребности", - сказал он.
"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель информационно-аналитических сервисов для B2B, одно из ведущих в стране российских информационных агентств.
В числе IT-продуктов Группы - "СПАРК", "СКАН", X-Compliance, "Маркер", RU Data, которые помогают бизнесу управлять рисками, работать на финансовом и товарном рынках, выполнять регулятивные требования, проводить анализ и мониторинг СМИ и соцмедиа, организовывать внешние коммуникации.
ПАО "ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и ведущим производителем никеля, платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты.
Основные производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.