"Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" объявила о запуске Ассистента на базе искусственного интеллекта в цифровой системе СПАРК.

ИИ-Ассистент предоставляет клиентам необходимые данные и аналитику по контрагентам, поддерживает живой диалог на профессиональные темы и взаимодействует с клиентами на естественном языке как через текстовые запросы, так и с помощью голосовых команд.

Презентация сервиса состоялась на конференции "СПАРК-2026: практика трансформации корпоративных процессов по управлению рисками" 22 апреля в Москве.

Ассистент на базе искусственного интеллекта в СПАРК работает с наиболее востребованными областями корпоративных знаний, собирает, агрегирует и интерпретирует информацию о контрагентах и предоставляет ее в едином диалоге. Он понимает запросы на обычным языке и находит нужные данные, адресно отвечает на поставленные вопросы, напоминает пользователю системы контекст разговора.

"Создание ИИ-Ассистента открывает для клиентов СПАРК современные, принципиально новые возможности, ускоряя и обогащая традиционный процесс проверки контрагентов", - заявил директор управления решений на базе ИИ Группы "Интерфакс" Максим Борисов. По его словам, "сбор и обработка сложных финансовых и корпоративных данных для анализа рисков теперь будет происходить быстрее, удобнее и эффективнее".

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, одно из ведущих в стране и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств.

"СПАРК-Интерфакс" - отраслевой стандарт в области проверок контрагентов, профессиональное решение для оценки благонадёжности и финансовой устойчивости бизнеса, поиска аффилированности и скрытых связей, мониторинга рисковых событий. Систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют более 70% компаний крупного и среднего бизнеса. На протяжении последних нескольких лет СПАРК с большим отрывом от конкурентов возглавляет составляемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

