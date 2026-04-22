Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в марте 2026 г. выросло в годовом выражении на 9,8%, до 66,9 тыс. шт.; в I квартале - на 2,3%, до 180 тыс. шт., сообщил Росстат.

Объем производства легковых автомобилей в марте был чуть выше, чем в феврале - помесячный рост составил 1,2%.

Выпуск грузовиков, ежемесячно демонстрирующий снижение с ноября 2024 г., в марте продолжил падать, снизившись год к году на 25,4%, до 10,5 тыс. шт. Но по сравнению с февралем текущего года показатель вырос на 12,5%. С начала года производство грузовиков упало на 30,1%, до 25,5 тыс. шт.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в марте было выпущено 727 шт. (-17,5% г/г и +12% м/м). За три месяца текущего года производство составило около 1,8 тыс. шт. (-19,9%).

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в марте было произведено 15,4 тыс. шт. (-22,2% г/г и +11,2% м/м). В январе-марте объем их выпуска зафиксирован на уровне 38,9 тыс. шт. (-26%).

Выпуск кузовов для автомобилей в прошлом месяце подрос на 1,5%, до 4 тыс. шт., что, по данным Росстата, на 19,9% больше, чем было в феврале. С начала года кузовов в РФ было произведено 9,8 тыс. шт. - на 16,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.