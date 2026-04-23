Поиск

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совету директоров Банка России следует действовать более радикально при принятии решения о снижении ключевой ставки, не ограничиваясь шагами в 0,5 процентного пункта, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его мнению, на 24 апреля ЦБ мог бы принять решение о снижении "ключа" сразу на 1 п.п.

"Завтра будет заседание совета директоров Центрального банка, на котором будет приниматься решение о ставке. На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками, по 0,5 процентных пункта", - сказал он на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.

Он отметил, что выход на уровень "ключа" в 13% к концу года при медленном снижении ставки шагами по 0,5 п.п. будет не достаточным для придания импульса инвестиционной активности в России. Шохин также напомнил, что недавно президент выступил с критикой динамики экономических показателей относительно ранее сделанных прогнозов и поручил правительству проработать меры по поддержке экономики.

На последнем заседании 20 марта ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%.

Большинство аналитиков прогнозируют, что Банк России 24 апреля снизит ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 14,5% годовых. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15%, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 0,25 п.п. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ опустит ставку сразу на 1 п.п. - до 14%.

Банк России РСПП Александр Шохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

