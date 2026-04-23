ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба фиксирует стабильную ситуацию с ценами на топливо в России, на АЗС рост не превышает инфляцию, в оптовом сегменте волатильность сглажена, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства.

"По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна. Динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, а волатильность оптового рынка сглажена", - сказал он.

Глава ФАС отметил, что в кооперации с ведомством ранее были изменены границы колебания биржевых цен на бензин и дизельное топливо на "Петербургской бирже". Также продолжается работа по усилению контроля за мелкооптовым и розничным рынками топлива, в том числе на фоне начала сезонно-полевых работ.

Потребительские цены на бензин с 14 по 20 апреля ускорили рост до 0,2% после увеличения на 0,09% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала года бензин на АЗС подорожал на 3,52%, что выше уровня общей инфляции - 3,16% с начала года. Превышение динамики цен на бензин над общей инфляцией сохраняется четвертую неделю подряд.

Ранее в ФАС объясняли, что выборка АЗС при оценке ценовой ситуации на топливном рынке у ведомства значительно шире, чем в Росстате, с чем и связано расхождение. "Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых", - отмечали в ФАС, указывая, что статистическая служба оценивает динамику цен на 1,7 тысячи АЗС.

Сейчас ведомства по инициативе Российского топливного союза обсуждают уход от таргетирования цен на бензин по инфляции с переходом на широкий композитный индекс. При его расчете кроме ИПЦ, по идее РТС, должны учитываться динамика изменения МРОТ и средней зарплаты; рост налоговой (включая акцизы) и кредитной нагрузки; увеличение тарифов (транспортных, ЖКХ); рост стоимости обновления основных средств.

По данным Росстата, в 2025 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).