"Интерфакс" запускает сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности продаж

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" объявила о создании сервиса СМАРТ Х - нового цифрового продукта, предназначенного для поиска партнеров и управления процессом продаж.

Продукт был анонсирован на состоявшейся 22 апреля конференции "СПАРК-2026: практика трансформации корпоративных процессов по управлению рисками".

СМАРТ Х позволяет в рамках одной системы анализировать данные о компаниях и разнообразные сигналы о их деятельности: финансовые показатели, тендерную активность, кадровые изменения, внешнеэкономическую деятельность, изменения на сайтах, сертификаты, лицензии и многие другие признаки деловой активности. На этой базе сервис позволяет находить компании с признаками роста, спроса, трансформации или выхода в новые рыночные сегменты.

Новая система предоставляет пользователям возможность в "одном окне" решить три важных бизнес-задачи. Первая - поиск клиентов, поставщиков и партнеров по заданным параметрам. Вторая - организация рабочего места менеджера по продажам, в котором собраны приоритетные потенциальные партнеры компании, ключевые сигналы, контекст и контакты для работы с воронкой продаж. Третья - аналитика, позволяющая видеть динамику сегментов, движение компаний по воронке и результативность коммерческой работы.

"СМАРТ Х создан в ответ на запрос о том, как цифровые продукты "Интерфакса" можно использовать в маркетинговых и продажных процессах. Мы предлагаем уже не набор отдельных источников данных, а целевое и комплексное решение, которое объединяет в одном контуре поиск компаний, работу служб продаж и аналитику об эффективности их деятельности", - отметил директор управления аналитических решений Группы "Интерфакс" Сергей Федосов. "Продукт предназначен для бизнеса, который хочет перейти от разрозненных выборок, ручного поиска и дорогого трафика к системной работе с рынком", - добавил он.

Подробнее о новом продукте - по ссылке: https://smart-x-interfax.ru

"Интерфакс" запускает сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности продаж

