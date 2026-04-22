Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01%, годовая замедлилась в район 5,7%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 20 апреля составил 0,18%, с начала года - 3,16%.

Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

По данным Росстата, за период с 14 по 20 апреля 2026 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9% (после снижения на 0,1% с 7 по 13 апреля), в том числе огурцы подешевели на 4,1%, помидоры - на 1,2%, бананы - на 1,1%, лук - на 0,2%. Одновременно выросли цены на капусту - на 1,1%, свеклу, морковь - на 0,6%, картофель - на 0,1%.

С 14 по 20 апреля существенно выросли цены на муку пшеничную - на 0,6%, сахарный песок - на 0,5%, рыбу мороженую, маргарин и соль - на 0,4%.

Снизились цены на яйца куриные - на 0,5%, колбасы вареные, молоко пастеризованное - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный выросли за неделю на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Среди услуг выросли тарифы на проезд в трамвае - на 0,8%, троллейбусе - на 0,6% и городском автобусе - на 0,3%.

Снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 5,1%, выросла на отдых на Черноморское побережье России - на 0,7%.

Комментарий Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 20 апреля на уровне 5,77%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 14 по 20 апреля цены практически не изменились (0,01% после 0,00% неделей ранее). На продовольственные товары цены снизились на 0,04% (после роста на 0,03% неделей ранее): удешевление плодоовощной продукции ускорилось до 0,90% (с 0,15%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,04% (с 0,05%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен околонулевой (0,04% после роста на 0,05%), в секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,09% (после снижения на 0,15% неделей ранее), - говорится в обзоре.

Ставка ЦБ РФ

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял ожидаемое решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15,0%.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - сказано в мартовском заявлении ЦБ.

ЦБ в марте сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2026 году составляет 5,5% (вырос с 5,2% по опросу в начале марта), в 2027 году - 4,5%.

Подавляющее большинство аналитиков прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на очередные 50 базисных пунктов (б.п.), до 14,5%. Ряд экспертов не исключает, что Банк России также может ставку сохранить на уровне 15,0% или же выбрать нестандартный в текущей реальности шаг снижения в 25 б.п. (до 14,75%). Лишь единицы считают, что ЦБ пойдет на более значительное смягчение денежно-кредитной политики, снизив ставку сразу на 100 б.п. - до 14,0%.