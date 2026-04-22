Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на автомобильное топливо и масла в странах Европейского союза в марте 2026 года выросли на 12,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статистическое управление ЕС.

Подорожание было зафиксировано почти во всех государствах.

Наиболее значительное повышение цен произошло в Германии (+19,8%), Румынии (+19,6%), Нидерландах (+18,8%), Латвии (+18,5%) и Австрии (+17,2%). Снижение цен было отмечено только в Венгрии и Словении - на 2,7% и 5,9% соответственно.

Стоимость дизельного топлива в Евросоюзе в прошлом месяце увеличилась на 19,8%, бензина - на 9,4% в годовом выражении. Относительно февраля текущего года рост цен составил 19,1% и 10,6% соответственно.

