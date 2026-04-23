Brent подорожала до $103,39 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в четверг в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив.

К 8:20 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,48 (1,45%) до $103,39 за баррель. В среду Brent подорожала на $3,43 (3,48%), до $101,91 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,42 (1,53%), до $94,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,29 (3,67%), до $92,96 за баррель.

Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

22 апреля стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе.

"Нефтяной рынок пересматривает прогнозы при отсутствии прогресса в разрешении конфликта в Персидском заливе, - отмечают эксперты ING. - Задержание Ираном танкеров в Ормузском проливе показывает, что проблемы с поставками будут сохраняться".

Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 1,93 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 апреля, упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей.

Экспорт нефти из США вырос на 137 тысяч баррелей в сутки - до рекордных 12,88 млн б/с, сообщило Минэнерго.