РФ в 2025 году увеличила выручку от экспорта чая на 11% до $96 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала чая на $96 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Причем рост отмечен впервые после 2021 года, когда был зафиксирован исторический максимум в поставках чая за рубеж - более $115 млн.

В первом квартале положительная динамика сохранилась: на экспорт было отправлено более 2,3 тыс. тонн чая на сумму свыше $20 млн. Экспортная выручка выросла почти на треть.

По данным центра, в 2025 году основными покупателями чая из РФ были Белоруссия, Казахстан. Причем Белоруссия и Казахстан по сравнению с 2021 годом поменялись местами, а в топ-3 вошел Азербайджан, поднявшийся с пятого места в 2021 году и заменивший на третьем месте Украину. Киргизия сохранила четвертое место, Узбекистан, которого не было в топ-10 в 2021 году, стал пятым.

В топ-10 также вошли Грузия, Германия, поднявшаяся на седьмое с 10-го места, Молдавия, Таджикистан и Армения. Причем в 2021 году поставок в Грузию, Таджикистан и Армению не было. Из списка покупателей, кроме Украины, выбыли Катар, Израиль и Латвия.

Агроэкспорт
Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

 Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

"Интерфакс" запускает сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности продаж

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

"Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни

ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

 ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

Brent подорожала до $103,39 за баррель

 Brent подорожала до $103,39 за баррель

Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01%, годовая замедлилась в район 5,7%

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1867 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9100 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов