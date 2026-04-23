РФ в 2025 году увеличила выручку от экспорта чая на 11% до $96 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала чая на $96 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Причем рост отмечен впервые после 2021 года, когда был зафиксирован исторический максимум в поставках чая за рубеж - более $115 млн.

В первом квартале положительная динамика сохранилась: на экспорт было отправлено более 2,3 тыс. тонн чая на сумму свыше $20 млн. Экспортная выручка выросла почти на треть.

По данным центра, в 2025 году основными покупателями чая из РФ были Белоруссия, Казахстан. Причем Белоруссия и Казахстан по сравнению с 2021 годом поменялись местами, а в топ-3 вошел Азербайджан, поднявшийся с пятого места в 2021 году и заменивший на третьем месте Украину. Киргизия сохранила четвертое место, Узбекистан, которого не было в топ-10 в 2021 году, стал пятым.

В топ-10 также вошли Грузия, Германия, поднявшаяся на седьмое с 10-го места, Молдавия, Таджикистан и Армения. Причем в 2021 году поставок в Грузию, Таджикистан и Армению не было. Из списка покупателей, кроме Украины, выбыли Катар, Израиль и Латвия.