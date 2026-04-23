Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Задачу по снижению инфляции в России во многом удалось решить, ее замедление в 2026 году является абсолютно устойчивой тенденций, заявил на сербско-российском деловом форуме в Белграде глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Несмотря на вызовы и попытки исключить Россию из глобальных процессов, наша экономика остается устойчивой, открытой, конкурентоспособной, сохраняет рыночный характер. Да, в прошлом году темп роста ВВП России составил 1% - это осознанные шаги, это плата, в первую очередь за снижение инфляции, и эта цель во многом решена", - сказал министр.

По его словам, за трехлетний период (2023-2025 годы - ИФ) экономика выросла в реальном выражении более чем на 10%, а основным драйвером выступает внутренний спрос: как потребительский, так и инвестиционный.

"По итогам прошлого года инфляция составила 5,6%, и, как мы видим, по динамике этого года - это (замедление инфляции - ИФ) абсолютно устойчивая тенденция", - подчеркнул министр.

"Одновременно безработица сохраняется на низком уровне (2,1% в феврале 2026 г. - ИФ). В этой связи мы видим, что у нас есть крепкий фундамент для дальнейшего развития", - заявил Решетников.

По данным Росстата, инфляция с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. С начала апреля рост цен к 20 апреля составил 0,18%, с начала года - 3,16%.

Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ в марте сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает её возвращения к таргету в 4% в 2027 году.