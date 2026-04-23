ЦБ Швейцарии завершил I квартал с убытком

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB) получил в первом квартале 2026 года 498 млн франков ($634 млн) убытка против прибыли в 6,68 млрд франков годом ранее, сообщается в его отчетности.

SNB в январе-марте зафиксировал потери в 8,2 млрд франков от инвестиций в активы в иностранной валюте и доход примерно в 40,4 млн франков по позициям в нацвалюте.

Процентные и дивидендные поступления составили 3,2 млрд франков и 0,6 млрд франков соответственно, процентные расходы - 0,2 млрд франков.

Стоимость золота на балансе ЦБ выросла на 7,8 млрд франков. На конец марта драгметалл стоил 118,4 тыс. франков за килограмм по сравнению со 110,9 тыс. франков на конец прошлого года. Объем золота не изменился - 1,04 тысячи тонн, сообщил SNB.