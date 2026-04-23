Эксперты прогнозируют снижение производства красной икры в РФ в 2026 году на треть

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство красной икры в РФ в этом году может составить не более 8,2 тыс. тонн, что на треть меньше, чем в 2025 году (12,1 тыс. тонн).

Такой расчет сделали в информационном агентстве по рыболовству по итогам заседания Дальневосточного научно-промыслового совета, который состоялся в четверг во Владивостоке. На нем был представлен уточненный прогноз по добыче тихоокеанских лососей в этом году – 227 тыс. тонн против 335,5 тыс. тонн в 2025 году.

"Если прогноз оправдается на 100%, то красной икры в этом году будет заготовлено не более 8,2 тыс. тонн, что почти на 4 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году", - сообщил "Интерфаксу" руководитель агентства Александр Савельев.

По его словам, нынешний прогноз по производству икры также на 1,7 тыс. тонн меньше показателя 2024 года. "Поэтому можно предположить, что рухнувшие в апреле розничные цены на прошлогоднюю лососевую икру из-за окончания годового срока годности будут кратно восстановлены на свежую продукцию, "красная путина" скоро начинается", - сказал он.

Савельев пояснил, что данные о заготовленной икре в течение 48 часов после извлечения из лососей должны поступать в Россельхознадзор, который оформляет ветеринарные сопроводительные документы и вносит сведения в систему "Меркурий". Эта система интегрирована с государственной системой маркировки товаров.

Интеграция была проведена после состоявшегося 29 октября 2025 года совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, по итогам которого было поручено к 1 марта 2026 года обеспечить взаимодействие системы госмаркировки "Честный знак" с федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии. Цель этого взаимодействия – пресечение оборота нелегальной продукции.

Россельхознадзор Владивосток
