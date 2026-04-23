Минцифры попросило о скидках на аренду ЛЭП для прокладки линий связи в малые поселения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил предусмотреть скидки на аренду линий электропередачи (ЛЭП) для прокладки кабелей связи в малые населенные пункты в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Проект УЦН предусматривает организацию доступа в интернет в малых населенных пунктах, а также установку в них базовых станций LTE. Проект финансируется за счет резерва универсального обслуживания, куда все операторы РФ перечисляют по 2% от выручки.

По словам Шадаева, основным способом прокладки каналов связи в малые поселения являются так называемые "подвесы кабеля" вдоль ЛЭП. Однако после регулирования тарифов существенно возросла стоимость аренды ЛЭП.

"После регулирования тарифов Минцифры из бюджета проекта сейчас за аренду так называемых "подвесов" платит в 8 раз больше: раньше мы платили 2 тыс. рублей за километр, сейчас - 16 тыс. рублей платим. То есть, мы сейчас миллиард рублей в год платим просто на то, чтобы арендовать линию электропередачи для того, чтобы кабель шёл у нас в эти малочисленные населенные пункты", - уточнил глава Минцифры.

В этой связи он высказал мнение о целесообразности предоставления скидок для проекта УЦН.

"Мы хотели бы с учетом социального характера программы подумать про какие-то скидки, которые можно получить. Мы эти средства бы направили на увеличение числа населенных пунктов, которые подключаются", - сказал Шадаев.

Минцифры
 Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

 Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

 Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

 Операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила возобновятся с мая

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией
