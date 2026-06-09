Индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник пробил рубеж 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года на фоне геополитической напряженности из-за конфликта РФ и Украины, а также дешевеющей нефти (августовский фьючерс на Brent опустился до $93 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном скором заключении сделки с Ираном.

К 10:32 индекс МосБиржи составил 2499,05 пункта (-0,74%) - минимум с 18 ноября 2025 года. Локальный минимум индикатора составил 2492,2 пункта; индекс РТС упал до 1074,54 пункта (-0,74%).

Лидируют в откате после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Интер РАО" (-13,1%), также упали бумаги ПАО "Группа Позитив" (-5,2%), "АЛРОСА" (-4,9%), "Аэрофлота" (-3,7%), "ММК" (-2,6%), "Русала" (-1,9%).

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:32 по московскому времени во вторник составила $93 за баррель (-1,3% и +1,2% в понедельник).