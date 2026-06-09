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Индонезия переводит экспорт стратегически важных сырьевых товаров под контроль государства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Индонезии изменили регулирование, чтобы перевести экспорт стратегически важных сырьевых товаров под контроль государства.

Новые экспортные правила, вступившие в силу 1 июня, предполагают, что правительство страны будет контролировать экспорт угля, пальмового масла и ферросплавов.

Цена энергетического угля во вторник поднялась выше $150 за тонну - до максимума с сентября 2023 года, отмечает Trading Economics. Ожидается, что ужесточение Индонезией контроля за экспортом этого вида сырья приведет к задержкам его поставок на внешние рынки.

Министерство торговли Индонезии в понедельник опубликовало технические регламенты, в соответствии с которыми, производителям сырья на первом этапе необходимо отчитываться о своей экспортной деятельности перед государственной компанией, назначенной властями.

В течение переходного периода действующие экспортные лицензии сохранятся. Компании смогут продолжать самостоятельные поставки сырья за рубеж до 31 декабря 2026 года либо до завершения срока действия лицензии, если он истечет ранее этой даты.

С 1 января 2027 года экспорт указанных товаров должен будет проходить через госкомпанию.

В дальнейшем новые правила планируется распространить и на другие сырьевые товары.

Президент Индонезии Прабово Субианто анонсировал план перевода экспорта стратегических сырьевых товаров под контроль государства 20 мая. Такое решение призвано увеличить доходы государства и стабилизировать курс индонезийской рупии.

Индонезия
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Индонезия переводит экспорт стратегически важных сырьевых товаров под контроль государства

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