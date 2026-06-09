Спикеры форума НАУФОР призвали философски отнестись к падению фондового рынка РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций недооценен и обладает значительным потенциалом роста, а затянувшуюся негативную динамику нужно просто переждать, полагают участники сессии "Регулирование для развития" ежегодной конференции НАУФОР.

Зампред Банка России Филипп Габуния, комментируя падение индекса МосБиржи во вторник ниже 2500 пунктов впервые с ноября 2025 года, призвал относиться к этому спокойно. "Это и дивидендный гэп, и время сейчас турбулентное...", - объяснил он.

"Здесь важно, мне кажется, нам не опускать руки, а продолжать работу, которую мы делаем", - добавил зампред ЦБ.

Габуния также напомнил о сравнении рынка акций с тигром, готовящимся к прыжку, которое ранее использовал замминистра финансов Иван Чебесков.

"Я думаю, тигр немножечко присел, чтобы приготовиться к еще большему прыжку", - отреагировал Чебесков.

Смотреть на рынок нужно долгосрочно, отметил замминистра. "Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе различная конъюнктура бывает, различные события, геополитика, в секторах экономики что-то происходит. Мне кажется, очень важно фокус держать на большой картинке и на долгосрочном движении рынка. Здесь мы считаем, что наш рынок сильно недооценен, у него большой потенциал", - продолжил он.

Председатель правления "Московской биржи" Виктор Жидков считает, что текущее состояние надо "просто пережить". "Мне кажется, как в быту, мы иногда проблемы воспринимаем очень остро, а на самом деле это является защитной реакцией системы. Я уверен, что половина в этом зале людей пьют жаропонижающие, чтобы не дай бог не пропустить работу. Но на самом деле температура - это же механизм, который убивает бактерии, и если вы снижаете температуру, вы просто будете выздоравливать долго", - привел он аналогию.

"Если мы будем бегать по аптекам, искать таблетки, я думаю, что это не лучший способ. Нам надо просто продолжать делать то, что мы делаем, и все что мы ждем - наступит, я уверен", - резюмировал глава "Мосбиржи".

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также не увидел поводов переживать из-за текущей динамики на рынке. "Упал и упал. Можно зарабатывать и на растущем рынке, и на его падении. Кто-то, может быть, купит подешевевшее, кто-то шортил. Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится", - уверен он.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в свою очередь считает, что сейчас подходящее время для покупок акций. "Время покупать. Может, немного подождать, но потом точно покупать", - заключил он.