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РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири

РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Контейнерные перевозки по Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД) в январе-мае 2026 года увеличились на 8,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 275,5 тыс. TEU, сообщает пресс-служба магистрали.

Внутрироссийские перевозки снизились на 7,8% - до 68,3 тыс. TEU. Экспортные отправления выросли на 11,9% - до 107,1 тыс. TEU, импортные - на 8,7%, до 80,1 тыс. TEU.

Объем груженых контейнеров составил 215,1 тыс. TEU (рост на 15%), масса перевезенных грузов увеличилась на 15,2% - до 2,8 млн тонн.

Наибольший рост в структуре перевозок показали химикаты и сода (в 2,3 раза, до 27,1 тыс. TEU), продовольственные товары (в 2,1 раза, до 4,4 тыс. TEU), промышленные товары (в 1,6 раза, до 22,3 тыс. TEU), а также цветные металлы (в 1,3 раза, до 23,3 тыс. TEU). Перевозки автомобилей увеличились на треть - до 18,4 тыс. TEU, метизов - на четверть, до 25,6 тыс. TEU, бумаги - на 12,5%, до 37 тыс. TEU.

Вместе с тем зафиксировано снижение контейнерных отправлений лесных грузов - на 31%, до 30,9 тыс. TEU, зерна - на 29,8%, до 2,4 тыс. TEU, черных металлов - на 27,8%, до 1,3 тыс. TEU, а также машин, станков и двигателей - на 9,8%, до 11,6 тыс. TEU.

В мае 2026 года на магистрали перевезено 57,6 тыс. TEU - на 10,8% больше, чем в мае 2025 года.

ВСЖД проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично - по Забайкальскому краю и Якутии.

РЖД
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