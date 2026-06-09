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"Физики" в мае оставались основными нетто-покупателями российских акций

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в мае 2026 года остались основными нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах российского рынка акций, они приобрели ценных бумаг на 19,9 млрд рублей (в апреле - на 43,7 млрд рублей, в среднем за предыдущие 12 месяцев - на 14,6 млрд рублей), говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Крупнейшими нетто-продавцами были некредитные финансовые организации, которые в рамках доверительного управления реализовали акций на 10,3 млрд рублей, из собственного портфеля - на 4,5 млрд рублей.

Коррекция на рынке акций происходила в условиях низких объемов торгов. Среднедневной объем вторичных торгов в будние дни в мае значительно снизился - до 66,0 млрд рублей с 84,6 млрд рублей в апреле (в среднем за последние 12 месяцев - 96,1 млрд руб.). Этот показатель стал минимальным с марта 2023 года.

Объемы в выходные торговые дни также снизились (до 4,1 млрд рублей в день), став минимальными с начала торгов в выходные.

Средняя доля физлиц в торгах в будни в мае незначительно снизилась и составила 68,1%, что ниже уровня последних 12 месяцев (69,6%). В выходные торговые дни в мае она составила 83,8%, за последние 12 месяцев - 85,3%.

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