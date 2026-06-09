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Росимущество продает бывшие российские активы холдинга Global Spirits за 7,8 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на торги бывшие российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits за 7,8 млрд рублей, говорится в материалах на сайте ГИС "Торги".

Согласно документации, на аукцион выставлены 84,6% акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" и 100% долей в ряде ООО – заводов "Новый уровень" (Омск), "Крымский винный дом" (Феодосия), "Родник и К" (Мытищи), "Русский север" (Вологда), "Традиции успеха" (Москва) и дистрибьютора "Стандарт качества" (Москва).

Заявки на участие принимают до 15 июня, торги назначены на 17 июня, они пройдут на площадке АО "Российский аукционный дом". Организатором выступает ПСБ.

Как сообщалось, активы международного алкогольного холдинга Global Spirits, в числе которых были указанные компании, с середины 2024 года находятся в управлении Росимущества. В июне 2024 года Ленинский районный суд Курска принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении активов, связанных с Global Spirits, в доход государства.

После начала военной операции на Украине Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке. Затем у этих заводов и дистрибьютора сменился владелец - им стал Александр Беспалов (до 28 июня 2024 года). До этого предприятия принадлежали Евгению Черняку, писал "Коммерсантъ". По данным издания, смена владельцев потребовалась для "видимого отчуждения" активов в России. В 2023 году против Черняка было возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ, а в мае текущего года суд в Москве заочно приговорил его к 14 годам колонии за финансирование терроризма.

Global Spirits - крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, говорится на его сайте. Продукция группы экспортируется в 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).

Росимущество Global Spirits
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