Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ

На базе возглавляемой им службы будут созданы два подразделения

Михаил Мамута Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина своим приказом назначила руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мамуту зампредом Банка России.

Как говорится в сообщении ЦБ, новую должность Мамута, уже входящий в совет директоров Банка России, займет с 10 июня.

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг будет реорганизована. На ее базе создаются два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН), чью работу Мамута будет курировать как зампред.

В СЗПП будут сосредоточены функции регулирования и аналитики в сфере обеспечения защиты прав потребителей, взаимодействия с потребителями, финансовой грамотности и доступности; в ДПН - реактивный и превентивный поведенческий надзор, методологическое сопровождение поведенческого надзора, говорится в сообщении. "Такие изменения позволят повысить эффективность работы по направлениям деятельности и оперативность принятия решений", - сказано в релизе.

И. о. руководителя Службы по защите прав потребителей будет назначена Екатерина Бутова, и. о. директора Департамента поведенческого надзора - Сергей Колганов, заместители Мамуты в его нынешней должности. Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг будет упразднена в декабре.

Мамута родился 29 сентября 1974 года. В 2002-2014 годах работал директором, затем - президентом Российского микрофинансового центра, с апреля 2006 года - президентом Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР). С 2011 года - советник руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, в 2014-2016 годах возглавлял Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ. С апреля 2016 года - руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Член совета директоров ЦБ с октября 2023 г.