Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется выше $106 за баррель) из-за неопределенности перспектив переговоров США и Ирана и вероятности урегулирования конфликта. Фактором поддержки выступают ожидания дальнейшего смягчения ДКП Банка России. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2773,12 пункта (+0,1%), лидерами роста выступили акции "Роснефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), но просели бумаги "ММК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составляет 74,8349 руб. (-16,46 копейки).

Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Русала" (-0,1%), "Хэдхантера" (-0,1%).

Иран не стал продолжать переговоры с США в Исламабаде из-за позиции иранских военных, хотя президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи выступали за достижение договоренностей с Вашингтоном, сообщило в четверг издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание Iran International также сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разногласия в иранском руководстве сорвали поездку иранской делегации в Исламабад на переговоры с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф опровергли заявления Трампа о том, что в руководстве их страны существуют серьезные разногласия по поводу дальнейших действий в отношении США. "В Иране у нас нет радикалов и умеренных. Все мы иранцы и революционеры, и с железным единством народа и государства, с полным подчинением верховному лидеру, заставим преступного агрессора пожалеть о содеянном", - написал Пезешкиан в четверг в соцсети Х.

Идентичное сообщение разместил в своей соцсети и Галибаф, который возглавлял иранскую делегацию на переговорах с США в Исламабаде.

Позже в четверг Трамп сообщил, что власти Ливана и Израиля согласны продлить на три недели действие режима прекращения огня. "Перемирие продлят на три недели", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также сообщил, что в четверг участвовал во встрече официальных лиц США с представителями Ливана и Израиля, отметив, что Вашингтон будет готов помогать властям Ливана "защищаться от "Хезболлы".

Тем временем Пентагон разрабатывает планы по нанесению ударов по иранским военным целям в Ормузском проливе в случае срыва перемирия, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники. По их словам, среди рассматриваемых вариантов - удары с особым упором на "динамическое поражение" иранских объектов в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, включающие также атаки на небольшие быстроходные катера, минные суда и другие асимметричные средства, которые помогли Тегерану эффективно перекрыть этот водный путь.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, поддержку рынку акций РФ с начала недели оказывают высокие цены на нефть, которые продвигаются все выше и уже преодолели рубеж $100 за баррель из-за непрекращающейся блокировки Ормузского пролива. Кроме того, определенный позитивный фон создали вышедшие в середине недели благоприятные недельные данные Росстата по инфляции, укрепившие уверенность в очередном снижении ставки ЦБ как минимум на 50 б.п.

При этом сообщения об одобрении Евросоюзом 20-го пакета антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает очередную порцию ограничительных мер в сферах разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти из России, не произвел особого впечатления на рынок, отметил аналитик.

"С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс МосБиржи вышел вверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения до уровня сопротивления 2800 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя", - полагает Додонов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 14,5% годовых) на фоне снижения инфляции в марте и первой половине апреля, а также на фоне снижения инфляционных ожиданий. При этом некоторые представители крупного бизнеса предполагают, что ЦБ может снизить ставку на 1 процентный пункт (до 14% годовых), что также не исключено, но не является базовым сценарием. Для фондового рынка любой из вариантов снижения ключевой ставки был бы желателен. Вариант сохранения "ключа" на текущем уровне не рассматривается, так как для этого не видно объективных макроэкономических предпосылок, считает аналитик.

Индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в коридоре 2700-2800 пунктов, полагает Мильчакова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-0,9% во главе с Nasdaq из-за отсутствия признаков прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Второй раунд переговоров США и Ирана, которого ожидали на этой неделе, не состоялся. Ормузский пролив остается заблокированным. Нефть продолжала дорожать на ожиданиях сохранения перебоев в поставках. Рост стоимости энергоносителей омрачает перспективы американской экономики и усложняет оценки дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федрезерва.

Как показали опубликованные в четверг данные, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло немного сильнее прогноза: количество американцев, впервые обратившихся за пособием, увеличилось на 6 тыс., до 214 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал рост до 212 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, составило 1,821 млн против 1,809 млн неделей ранее.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают подъем.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $106,03 за баррель (+1% и +3,1% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $96,6 за баррель (+0,8% и +3,1% накануне).