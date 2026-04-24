Кабмин повысил базовые цены на подсолнечное масло и шрот для расчета экспортных пошлин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ повысило базовые экспортные цены на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, на основе которых рассчитываются экспортные пошлины.

Как сообщается пресс-служба кабмина, базовая экспортная цена на подсолнечное масло выросла с 82 500 до 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - с 15 875 до 17 463 рубля за тонну.

"Решение направлено на поддержку предприятий, занимающихся переработкой семян подсолнечника, стимулирование роста производства и экспорта подсолнечного масла, так как оно позволит снизить размер ставок вывозных таможенных пошлин на эту продукцию", - говорится в сообщении.

Ставки вывозных таможенных пошлин на эту продукцию рассчитываются по специальной формуле с учетом разницы между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой экспортной ценой, утверждаемой правительством. То есть, чем выше базовая экспортная цена, тем ниже размер ставки, отмечается в сообщении.

Постановление подготовлено для реализации решения подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, принятому в апреле 2026 года.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Пошлины рассчитываются ежемесячно. Сначала они были в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.