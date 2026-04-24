Поиск

Кабмин повысил базовые цены на подсолнечное масло и шрот для расчета экспортных пошлин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ повысило базовые экспортные цены на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, на основе которых рассчитываются экспортные пошлины.

Как сообщается пресс-служба кабмина, базовая экспортная цена на подсолнечное масло выросла с 82 500 до 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - с 15 875 до 17 463 рубля за тонну.

"Решение направлено на поддержку предприятий, занимающихся переработкой семян подсолнечника, стимулирование роста производства и экспорта подсолнечного масла, так как оно позволит снизить размер ставок вывозных таможенных пошлин на эту продукцию", - говорится в сообщении.

Ставки вывозных таможенных пошлин на эту продукцию рассчитываются по специальной формуле с учетом разницы между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой экспортной ценой, утверждаемой правительством. То есть, чем выше базовая экспортная цена, тем ниже размер ставки, отмечается в сообщении.

Постановление подготовлено для реализации решения подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, принятому в апреле 2026 года.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Пошлины рассчитываются ежемесячно. Сначала они были в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9106 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1888 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов