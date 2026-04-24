Индексы РТС и МосБиржи открыли основную сессию ростом на 0,1%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в пятницу сохраняет смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется выше $106 за баррель) из-за неопределенности перспектив переговоров США и Ирана.

Фактором поддержки выступают ожидания дальнейшего смягчения ДКП Банка России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2774,38 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1167,9 пункта. Лидируют в росте котировки ВТБ (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), но просели бумаги "АЛРОСА" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "ММК" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 апреля, составляет 74,8349 рубля (-16,46 копейки).

Новость дополняется