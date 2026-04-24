Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на новости о возобновлении операций в рамках бюджетного правила

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль продолжает дешеветь к юаню, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая, а также в ожидании итогов апрельского заседания Банка России.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,8 копейки, до 11,098 рубля. При этом юань оказался на 15,39 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Минфин возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорится в сообщении министерства. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца, в 12:00 по Москве.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле.

27 марта в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло соответствующее постановление правительства, согласно которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

В середине апреля, выступая на Биржевом форуме, министр сообщил, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций. Он также сообщил, что в марте Минфин должен был продавать валюту из резервов, а в апреле, напротив, покупать, причем уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, будет одинаковым.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Банк России ранее отмечал, что в марте сложился широкий консенсус в пользу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. При этом в ходе дискуссии отдельные участники обсуждения также высказывали аргументы за снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до 14,5% годовых) и за сохранение ставки.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Александра Абрамяна, "возобновление операций Минфина с мая - это важнейший маркер того, что текущий курс рубля власти считают "избыточно крепким". Чтобы понять значимость этого шага, стоит взглянуть на контекст последних месяцев. До обострения ситуации на Ближнем Востоке активно обсуждалось изменение параметров бюджетного правила. Тогда российская нефть торговалась ниже $60 за баррель, и Минфин был вынужден дополнительно продавать валюту. Это создавало давление на доллар, укрепляло рубль, но загоняло бюджет в серьезный минус".

"Конфликт вокруг Ирана взвинтил цены на энергоресурсы. Помимо дорогой нефти, в страну хлынул поток валютной выручки от экспорта удобрений и металлов. Несмотря на то что по логике правил Минфин должен был начать покупки раньше, ведомство заявило о паузе до июля, фактически позволяя рублю укрепляться на притоке ликвидности. Вчерашнее же объявление о покупках с мая, включая "добор" за март и апрель, говорит о том, что Минфин не готов ждать лета. Власти дают понять, что текущие котировки их не устраивают - бюджету нужен более слабый рубль при таких ценах на нефть. Возобновление покупок валюты Минфином создает фундамент для снижения курса рубля", - полагает Абрамян.

Нефтяные котировки продолжают повышаться утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,92%, до $106,04 за баррель. В четверг Brent подорожала на 3,1%, до $105,07 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,66%, до $96,48 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 3,11%, до $95,85 за баррель.